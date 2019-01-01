У Львові в сміттєвих баках знайшли хімікати
Сьогодні, 01:21
У Львові під час збору комунальниками сміття задимівся бункер спецавтомобіля.
Причиною загорання стали колби з хімікатами, передає УНН.
“Сьогодні працівники підприємства стали свідком того, як у момент забору ТПВ задимівся бункер спецавтомобіля. Водієм було прийняте оперативне рішення вивантажити сміття у спеціально відведену для цього локацію. Після детального огляду відходів було виявлено, що джерелом загорання стали колби з хімікатами. Речовини при контакті з вологою спровокували відповідну реакцію”, — йдеться у повідомленні.
Комунальники також наголосили, що нехтування елементарними правилами сортування й утилізації може призвести до неприємних наслідків як для самої людини, так і для навколишнього середовища.
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Причиною загорання стали колби з хімікатами, передає УНН.
“Сьогодні працівники підприємства стали свідком того, як у момент забору ТПВ задимівся бункер спецавтомобіля. Водієм було прийняте оперативне рішення вивантажити сміття у спеціально відведену для цього локацію. Після детального огляду відходів було виявлено, що джерелом загорання стали колби з хімікатами. Речовини при контакті з вологою спровокували відповідну реакцію”, — йдеться у повідомленні.
Комунальники також наголосили, що нехтування елементарними правилами сортування й утилізації може призвести до неприємних наслідків як для самої людини, так і для навколишнього середовища.
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