Скоро водійські посвідчення можна буде відновити онлайн
Сьогодні, 03:10
Посвідчення водія можна буде відновити онлайн. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року
Відновити втрачені або викрадені посвідчення водія невдовзі можна буде за допомогою онлайн-процедури – замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, - повідомляє Zaxid.net, посилаючись на Кабмін.
Зараз, щоб відновити водійські посвідчення, необхідно обов'язково звернутися у сервісний центр МВС з пакетом документів.
На засіданні 15 листопада уряд також схвалив проект закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян – по неї можна буде звертатися без довідки про доходи. Крім того, Кабмін запровадив компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених. Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни.
Додамо, що з 19 жовтня в Україні змінилася процедура видачі водійських посвідчень, а також правила акредитації автошкіл. У вересні уряд анонсував введення електронних водійських посвідчень у смартфоні.
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Відновити втрачені або викрадені посвідчення водія невдовзі можна буде за допомогою онлайн-процедури – замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, - повідомляє Zaxid.net, посилаючись на Кабмін.
Зараз, щоб відновити водійські посвідчення, необхідно обов'язково звернутися у сервісний центр МВС з пакетом документів.
На засіданні 15 листопада уряд також схвалив проект закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян – по неї можна буде звертатися без довідки про доходи. Крім того, Кабмін запровадив компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених. Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни.
Додамо, що з 19 жовтня в Україні змінилася процедура видачі водійських посвідчень, а також правила акредитації автошкіл. У вересні уряд анонсував введення електронних водійських посвідчень у смартфоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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