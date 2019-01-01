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Скоро водійські посвідчення можна буде відновити онлайн

Скоро водійські посвідчення можна буде відновити онлайн
Посвідчення водія можна буде відновити онлайн. Нові правила наразі стосуються посвідчень нового зразка, що видані після 1 січня 2013 року

Відновити втрачені або викрадені посвідчення водія невдовзі можна буде за допомогою онлайн-процедури – замовити через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, - повідомляє Zaxid.net, посилаючись на Кабмін.

Зараз, щоб відновити водійські посвідчення, необхідно обов'язково звернутися у сервісний центр МВС з пакетом документів.

На засіданні 15 листопада уряд також схвалив проект закону, який спростить отримання безоплатної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян – по неї можна буде звертатися без довідки про доходи. Крім того, Кабмін запровадив компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених. Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни.

Додамо, що з 19 жовтня в Україні змінилася процедура видачі водійських посвідчень, а також правила акредитації автошкіл. У вересні уряд анонсував введення електронних водійських посвідчень у смартфоні.

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Теги: посвідчення, онлайн
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