Польща відмовилась від російського газу

Польща офіційно оголосила про відмову від російського газу після 2022 року.Відповідні повідомлення польський газовий оператор надіслав російському монополісту "Газпрому" та його дочірній компанії "Газпром експорт", - повідомляє УНІАН.Польський газовий оператор, компанія PGNiG, надіслала російському Газпрому офіційне повідомлення, у якому інформує, що не продовжуватиме контракт на купівлю газу після 2022 року."Відповідні повідомлення польський газовий оператор надіслав "Газпрому" та його дочірній компанії "Газпром експорт", яка має монопольне право на здійснення експорту газу з Росії", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що чинний контракт на купівлю російського газу Польща уклала ще у 1996 році. Відповідно до його умов, за 3 роки до завершення терміну дії контракту (31 грудня 2022 року) Польща повинна надіслати декларацію про співробітництво після 2022 року.Надіславши відмову продовжувати співробітництво, польська компанія фактично розірвала домовленості про купівлю російського газу."Наразі Польща активно розвиває альтернативні джерела постачання газу. Зокрема, країна будує порт з регазифікаційним обладнанням для того, аби імпортувати скраплений газ зі США. Також між Польщею та Норвегією будується трубопровід, за допомогою Польща імпортуватиме газ з цієї країни", - підкреслює видання.Раніше у Польщі обмірковували можливість відмови закуповувати російський газ. У липні 2019 року Данія видала перший дозвіл, необхідний для будівництва морського газопроводу Baltic Pipe, що сполучить Польщу та Норвегію.