Українці зможуть шукати «доступні ліки» у новому онлайн-сервісі





Про це повідомляє



"Відсьогодні запрацював новий онлайн-інструмент на основі відкритих даних, який показує в зручному форматі, скільки аптек, що працюють за програмою “Доступні ліки”, є в радіусі 7 кілометрів від кожного медичного закладу, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти", - йдеться у повідомленні.



Скористатись інструментом можна за



У Мінцифри нагадують, що урядова програма «Доступні ліки» передбачає, що пацієнт, який підписав декларацію із сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом, може за його рецептом отримувати ліки, частково або повністю оплачені державою. Станом на 1 листопада, за даними НСЗУ, вже понад 7 700 аптек приєдналися до програми. Це приблизно 30–35% від загальної кількості аптек в Україні.



Крім того, у міністерстві наголошують, що новий онлайн-інструмент буде корисним пацієнтам, оскільки дозволяє знайти найближчу до лікарні аптеку й отримати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки». Також він буде корисним і місцевій владі й бізнесу, адже на візуалізації чітко видно «білі плями» в аптечній інфраструктурі.



Інструмент створено Агенцією журналістики даних Texty.org.ua у співпраці з НСЗУ і Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту Агентством США з міжнародного розвитку USAID UKAID “Прозорість та підзвітність в публічному управлінні та послугах”



Як повідомлялося, урядова програма “Доступні ліки” діє в Україні з квітня 2017 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні запустили новий онлайн-сервіс пошуку аптек, які працюють за урядовою програмою "Доступні ліки".Про це повідомляє Укрінформ , посилаючись на Міністерство цифрової трансформації."Відсьогодні запрацював новий онлайн-інструмент на основі відкритих даних, який показує в зручному форматі, скільки аптек, що працюють за програмою “Доступні ліки”, є в радіусі 7 кілометрів від кожного медичного закладу, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти", - йдеться у повідомленні.Скористатись інструментом можна за посиланням У Мінцифри нагадують, що урядова програма «Доступні ліки» передбачає, що пацієнт, який підписав декларацію із сімейним лікарем, педіатром чи терапевтом, може за його рецептом отримувати ліки, частково або повністю оплачені державою. Станом на 1 листопада, за даними НСЗУ, вже понад 7 700 аптек приєдналися до програми. Це приблизно 30–35% від загальної кількості аптек в Україні.Крім того, у міністерстві наголошують, що новий онлайн-інструмент буде корисним пацієнтам, оскільки дозволяє знайти найближчу до лікарні аптеку й отримати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки». Також він буде корисним і місцевій владі й бізнесу, адже на візуалізації чітко видно «білі плями» в аптечній інфраструктурі.Інструмент створено Агенцією журналістики даних Texty.org.ua у співпраці з НСЗУ і Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту Агентством США з міжнародного розвитку USAID UKAID “Прозорість та підзвітність в публічному управлінні та послугах”Як повідомлялося, урядова програма “Доступні ліки” діє в Україні з квітня 2017 року.

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