Юні волиняни стали чемпіонами України з танців





Змагання відбулися 17 листопада у Києві, - йдеться у повідомленні на сторінці Старовижівської селищної ради.



На відкритому Чемпіонаті України-2019 зі східних танців Волинь предстваляли вихованці гуртка «Сучасна хореографія» (керівник Янюк І.В.) Старовижівського центру дитячої та юнацької творчості.



Юні волиняни здобули два перші місця у номінаціях «Вільна хореоргафія» та «Сучасна хореографія».





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