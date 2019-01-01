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Юні волиняни стали чемпіонами України з танців

Юні волиняни стали чемпіонами України з танців
Волинський танцювальний колектив став переможцем Чемпіонату України.

Змагання відбулися 17 листопада у Києві, - йдеться у повідомленні на сторінці Старовижівської селищної ради.

На відкритому Чемпіонаті України-2019 зі східних танців Волинь предстваляли вихованці гуртка «Сучасна хореографія» (керівник Янюк І.В.) Старовижівського центру дитячої та юнацької творчості.

Юні волиняни здобули два перші місця у номінаціях «Вільна хореоргафія» та «Сучасна хореографія».

Юні волиняни стали чемпіонами України з танців
Юні волиняни стали чемпіонами України з танців

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Теги: Волинь, танці
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