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Курс валют у Луцьку на 19 листопада

Курс валют у Луцьку на 19 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.058, а продаж – 24.400.

Євро при купівлі становить – 26.427, продажу – 26.974.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.931, продаж – 6.419.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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