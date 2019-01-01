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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО

Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО
У Луцьку договір про встановлення валідаторів не підписали дві органазації: «АТП-1» і «АТП 10 701», вони обслуговують маршрути 11, 14, 19, 3, 9, 18 та 26-а.

Наразі уклали тристоронню угоду з міською радою, “СityCard system” та перевізником «АТП-Луцьк», - розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.

З його слів, подібні договори уклали, загалом, із шістьма перевізниками, з яких один – Луцьке підприємство електротранспорту.

«На сьогодні не всі транспортні засоби обладнанні, лише тролейбуси, частина автобусів, тому прийнято рішення, щоб розраховуватися е-квитком і готівкою до 10 грудня 2019-го року. Встановили на сьогодні підприємці Тимощук, Коровицький і Ольховський, вони підписали договори. Підписали договір із «Санрайз» та АТП-Луцьк. Зараз вони складають графік на дообладнання автобусів», - розповів Володимир Степанов.
Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО

Володимир Степанов розповів, що в Луцьку є 52 тисячі пенсіонерів, електронні квитки отримали 27 тисяч людей. Картки роздали усім школярам, студентам ще видають. З його слів – черг немає.
Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО

Транспортник говорить, що на ЛПЕ створили службу контролю з 9 людей, вони пройшли навчання, мають прилади для контролю оплати проїзду та працюють на маршрутах.

Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.




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Теги: е-квиток, безготівкова оплата проїзду, Луцьк, перевізники
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