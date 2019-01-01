Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО





Наразі уклали тристоронню угоду з міською радою, “СityCard system” та перевізником «АТП-Луцьк», - розповів Володимир Степанов.



З його слів, подібні договори уклали, загалом, із шістьма перевізниками, з яких один – Луцьке підприємство електротранспорту.



«На сьогодні не всі транспортні засоби обладнанні, лише тролейбуси, частина автобусів, тому прийнято рішення, щоб розраховуватися е-квитком і готівкою до 10 грудня 2019-го року. Встановили на сьогодні підприємці Тимощук, Коровицький і Ольховський, вони підписали договори. Підписали договір із «Санрайз» та АТП-Луцьк. Зараз вони складають графік на дообладнання автобусів», - розповів Володимир Степанов.



Володимир Степанов розповів, що в Луцьку є 52 тисячі пенсіонерів, електронні квитки отримали 27 тисяч людей. Картки роздали усім школярам, студентам ще видають. З його слів – черг немає.



Транспортник говорить, що на ЛПЕ створили службу контролю з 9 людей, вони пройшли навчання, мають прилади для контролю оплати проїзду та працюють на маршрутах.



Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.









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