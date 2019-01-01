Два перевізники у Луцьку не підписали договір про впровадження е-квитка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:05
У Луцьку договір про встановлення валідаторів не підписали дві органазації: «АТП-1» і «АТП 10 701», вони обслуговують маршрути 11, 14, 19, 3, 9, 18 та 26-а.
Наразі уклали тристоронню угоду з міською радою, “СityCard system” та перевізником «АТП-Луцьк», - розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
З його слів, подібні договори уклали, загалом, із шістьма перевізниками, з яких один – Луцьке підприємство електротранспорту.
«На сьогодні не всі транспортні засоби обладнанні, лише тролейбуси, частина автобусів, тому прийнято рішення, щоб розраховуватися е-квитком і готівкою до 10 грудня 2019-го року. Встановили на сьогодні підприємці Тимощук, Коровицький і Ольховський, вони підписали договори. Підписали договір із «Санрайз» та АТП-Луцьк. Зараз вони складають графік на дообладнання автобусів», - розповів Володимир Степанов.
Володимир Степанов розповів, що в Луцьку є 52 тисячі пенсіонерів, електронні квитки отримали 27 тисяч людей. Картки роздали усім школярам, студентам ще видають. З його слів – черг немає.
Транспортник говорить, що на ЛПЕ створили службу контролю з 9 людей, вони пройшли навчання, мають прилади для контролю оплати проїзду та працюють на маршрутах.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
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Наразі уклали тристоронню угоду з міською радою, “СityCard system” та перевізником «АТП-Луцьк», - розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
З його слів, подібні договори уклали, загалом, із шістьма перевізниками, з яких один – Луцьке підприємство електротранспорту.
«На сьогодні не всі транспортні засоби обладнанні, лише тролейбуси, частина автобусів, тому прийнято рішення, щоб розраховуватися е-квитком і готівкою до 10 грудня 2019-го року. Встановили на сьогодні підприємці Тимощук, Коровицький і Ольховський, вони підписали договори. Підписали договір із «Санрайз» та АТП-Луцьк. Зараз вони складають графік на дообладнання автобусів», - розповів Володимир Степанов.
Володимир Степанов розповів, що в Луцьку є 52 тисячі пенсіонерів, електронні квитки отримали 27 тисяч людей. Картки роздали усім школярам, студентам ще видають. З його слів – черг немає.
Транспортник говорить, що на ЛПЕ створили службу контролю з 9 людей, вони пройшли навчання, мають прилади для контролю оплати проїзду та працюють на маршрутах.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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