19 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:29
19 листопада вшановується пам'ять Максима Сповідника і Василя Сповідника. Вони проповідували віру в Христа, і хоча не зазнали мученицької смерті, все-таки страждали від гонінь, і за своє праведне життя були зараховані до лику святих.
У їхню честь була освячена церква, де стали збирати реліквії, які відносяться до морської історії. Погода 19 листопада завжди була морозною, і річки остаточно замерзали, - повідомляє "24 канал".
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Анатолій, Костянтин, Ніна, Олександра.
Народні прикмети на 19 листопада
– Снігопад 19 листопада – зима обіцяє бути сніжною.
– Безвітряна погода – незабаром настануть морози.
– Багато зірок на небі – очікуйте похолодання. Якщо зірок практично немає – на наступний день очікуйте на снігопад.
Що можна робити 19 листопада
1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
Що не можна робити 19 листопада
1. Не вирушайте в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.
2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.
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У їхню честь була освячена церква, де стали збирати реліквії, які відносяться до морської історії. Погода 19 листопада завжди була морозною, і річки остаточно замерзали, - повідомляє "24 канал".
Іменини сьогодні святкують: Віктор, Анатолій, Костянтин, Ніна, Олександра.
Народні прикмети на 19 листопада
– Снігопад 19 листопада – зима обіцяє бути сніжною.
– Безвітряна погода – незабаром настануть морози.
– Багато зірок на небі – очікуйте похолодання. Якщо зірок практично немає – на наступний день очікуйте на снігопад.
Що можна робити 19 листопада
1. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.
2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.
Що не можна робити 19 листопада
1. Не вирушайте в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.
2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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