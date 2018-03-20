У селі на Волині собаки за ніч загризли у господарів багато кролів
Сьогодні, 09:33
У селі Бірки Любешівського району за ніч собаки поїли кролів та задавили кота місцевої мешканці.
Про такий кричущий факт розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі жителька цього села Катерина Юхимик, - пише газета Нове життя.
Так, за її словами, минулої ночі у неї на обійсті собаки поїли вісім кролів і загризли кота. За одну ніч пси верталися двічі: перший раз задавили два кролі, а коли повернулися вдруге, то ще й задавили домашнього улюбленця. Власниця зауважує, що, коли виходила вночі на вулицю, то бачила на своєму обійсті три собаки.
"Люди с. Бірки, прив'язуйте своїх собак!» - закликає Катерина Юхимик своїх односельців.
Ті ж дописувачі, котрі прокоментували даний запис, зауважують, що такий випадок у Бірках уже трапився не вперше. А також більшість пишуть, що насамперед потрібно покарати власників псів за неналежне їхнє утримання, тож саме вони мають компенсувати збитки.
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Про такий кричущий факт розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі жителька цього села Катерина Юхимик, - пише газета Нове життя.
Так, за її словами, минулої ночі у неї на обійсті собаки поїли вісім кролів і загризли кота. За одну ніч пси верталися двічі: перший раз задавили два кролі, а коли повернулися вдруге, то ще й задавили домашнього улюбленця. Власниця зауважує, що, коли виходила вночі на вулицю, то бачила на своєму обійсті три собаки.
"Люди с. Бірки, прив'язуйте своїх собак!» - закликає Катерина Юхимик своїх односельців.
Ті ж дописувачі, котрі прокоментували даний запис, зауважують, що такий випадок у Бірках уже трапився не вперше. А також більшість пишуть, що насамперед потрібно покарати власників псів за неналежне їхнє утримання, тож саме вони мають компенсувати збитки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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