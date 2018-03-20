У селі на Волині собаки за ніч загризли у господарів багато кролів

У селі Бірки Любешівського району за ніч собаки поїли кролів та задавили кота місцевої мешканці.Про такий кричущий факт розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі жителька цього села Катерина Юхимик, - пише газета Нове життя.Так, за її словами, минулої ночі у неї на обійсті собаки поїли вісім кролів і загризли кота. За одну ніч пси верталися двічі: перший раз задавили два кролі, а коли повернулися вдруге, то ще й задавили домашнього улюбленця. Власниця зауважує, що, коли виходила вночі на вулицю, то бачила на своєму обійсті три собаки."Люди с. Бірки, прив'язуйте своїх собак!» - закликає Катерина Юхимик своїх односельців.Ті ж дописувачі, котрі прокоментували даний запис, зауважують, що такий випадок у Бірках уже трапився не вперше. А також більшість пишуть, що насамперед потрібно покарати власників псів за неналежне їхнє утримання, тож саме вони мають компенсувати збитки.