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У селі на Волині собаки за ніч загризли у господарів багато кролів

У селі на Волині собаки за ніч загризли у господарів багато кролів
У селі Бірки Любешівського району за ніч собаки поїли кролів та задавили кота місцевої мешканці.

Про такий кричущий факт розповіла на своїй сторінці у соціальній мережі жителька цього села Катерина Юхимик, - пише газета Нове життя.

Так, за її словами, минулої ночі у неї на обійсті собаки поїли вісім кролів і загризли кота. За одну ніч пси верталися двічі: перший раз задавили два кролі, а коли повернулися вдруге, то ще й задавили домашнього улюбленця. Власниця зауважує, що, коли виходила вночі на вулицю, то бачила на своєму обійсті три собаки.

"Люди с. Бірки, прив'язуйте своїх собак!» - закликає Катерина Юхимик своїх односельців.

Ті ж дописувачі, котрі прокоментували даний запис, зауважують, що такий випадок у Бірках уже трапився не вперше. А також більшість пишуть, що насамперед потрібно покарати власників псів за неналежне їхнє утримання, тож саме вони мають компенсувати збитки.

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Теги: кролі, Волинь, собаки
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