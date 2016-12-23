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У лікарні помер поранений в зоні ООС український військовий

У лікарні помер поранений в зоні ООС український військовий
Сьогодні, 19 листопада, близько 4 години ранку, пішов із життя командир 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади полковник Євгеній Коростельов.

Офіцер помер у Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, так і не прийшовши до свідомості після важкого поранення, - повідомляють у штабі ОСС.

Мінно-вибухові травми полковник Коростельов отримав 12 листопада під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил. На превеликий жаль, врятувати бойового офіцера медикам не вдалося.

Полковник Євгеній Коростельов командування бригади прийняв близько трьох тижнів тому, але вже за такий короткий час встиг продемонструвати професіоналізм, завоювати повагу та авторитет.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого офіцера.
Світла пам'ять та вічна слава Герою!", - йдеться у повідомленні.

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Теги: російсько-українська війна, смерть українського військового
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