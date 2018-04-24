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У ресторані «Брама у світ смаків» – акція*

У ресторані «Брама у світ смаків» – акція*
У ресторані швидкого харчування “Брама у світ смаків” діє вигідна акційна пропозиція.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Так, з 12:00 до 15:00 діє знижка - 30% на страви з лінії швидкого харчування. До слова, акція діє до 1 грудня 2019 року і не поширюється на алкогольні напої.

Ресторан знаходиться за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом “Там Там Сімейні традиції”).

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Теги: ресторан, Брама
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