У ресторані «Брама у світ смаків» – акція*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Так, з 12:00 до 15:00 діє знижка - 30% на страви з лінії швидкого харчування. До слова, акція діє до 1 грудня 2019 року і не поширюється на алкогольні напої.



Ресторан знаходиться за адресою: м. Луцьк, проспект Соборності, 43 (поряд з гіпермаркетом “Там Там Сімейні традиції”).

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