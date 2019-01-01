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Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО

Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО
Показали, який вигляд мала вулиця Данила Галицького у Луцьку понад 90 років тому.

Фото у мережі Facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Нагадаємо, у Луцьку низці вулиць, які знаходяться у Старому місті, можуть повернути історичні назви. Зокрема, йдеться про Данила Галицького, Драгоманова і Братковського.

Наприклад, вулиця Данила Галицького мала назву Староміська, проте депутати свого часу не захотіли повертати історичні назви.

"На фото архітектурний комплекс Луцького братства. Так у 1925 році виглядала сучасна вулиця Данила Галицького", - зауважила вона.
Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО


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Теги: Старе місто, ретрофото, Луцьк
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