Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:19
Показали, який вигляд мала вулиця Данила Галицького у Луцьку понад 90 років тому.
Фото у мережі Facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Нагадаємо, у Луцьку низці вулиць, які знаходяться у Старому місті, можуть повернути історичні назви. Зокрема, йдеться про Данила Галицького, Драгоманова і Братковського.
Наприклад, вулиця Данила Галицького мала назву Староміська, проте депутати свого часу не захотіли повертати історичні назви.
"На фото архітектурний комплекс Луцького братства. Так у 1925 році виглядала сучасна вулиця Данила Галицького", - зауважила вона.
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Фото у мережі Facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
Нагадаємо, у Луцьку низці вулиць, які знаходяться у Старому місті, можуть повернути історичні назви. Зокрема, йдеться про Данила Галицького, Драгоманова і Братковського.
Наприклад, вулиця Данила Галицького мала назву Староміська, проте депутати свого часу не захотіли повертати історичні назви.
"На фото архітектурний комплекс Луцького братства. Так у 1925 році виглядала сучасна вулиця Данила Галицького", - зауважила вона.
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