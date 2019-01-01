Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО





Фото у мережі Facebook виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



Нагадаємо, у Луцьку низці вулиць, які



Наприклад, вулиця Данила Галицького мала назву Староміська, проте депутати свого часу не захотіли повертати історичні назви.



"На фото архітектурний комплекс Луцького братства. Так у 1925 році виглядала сучасна вулиця Данила Галицького", - зауважила вона.





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