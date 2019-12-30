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У місті на Волині відділення «швидкої» може залишитися без приміщення

У місті на Волині відділення «швидкої» може залишитися без приміщення
У Ковелі швидка медична допомога може залишитися без приміщення. Мова йде за приміщення на вулиці Олени Пчілки, 2, що поряд з центральною районною лікарнею.

Адміністрація Ковельського МТМО в особі головного лікаря Олега Самчука вже вкотре офіційно нагадала в.о. директора КП "ВОЦЕМДМК" Володимиру Шмалю, що орендоване центром приміщення до кінця року необхідно звільнити, адже воно потребує капітального ремонту, - повідомляє "ПроКовель".

І запропонувала керівництву «швидкої» «до 30.12.2019 року знайти собі нове місце розташування з відповідними умовами». До слова, бригада Ковельського відділення ЕМД тут орендувала три гаражі і частину першого поверху двоповерхової споруди.
У місті на Волині відділення «швидкої» може залишитися без приміщення

У Ковелі, окрім цього пункту відділення, працює ще два, один з них - у приміщенні колишньої залізничної лікарні.

Нагадують, до 2013 року швидка допомога міста входила до медичних закладів охорони здоров’я і перебувала у комунальній власності. Проте близько шести років тому утворили "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", куди й перейшло Ковельське відділення. А цьогоріч він набув статусу комунального підприємства. Ним опікується Волинська обласна рада.

Наразі у Facebook триває активне обговорення цієї проблеми. Небайдужі містяни навіть пропонують можливі шляхи її вирішення, зокрема, вказують на ті приміщення, які вже тривалий час у Ковелі стоять пусткою, і де б міг розміститися пункт екстреної медичної допомоги.
У місті на Волині відділення «швидкої» може залишитися без приміщення


«В місті лишиться 2 фельдшерські бригади на другому Ковелі І Сільмаші...Тож чекати швидку доведеться значно довше...Якщо взагалі дочекаємося...Невже проблема в приміщенні, якщо ціна питання - життя людей...», - резюмує на своїй сторінці у Facebook депутат міської ради Ігор Пініс.

У місті на Волині відділення «швидкої» може залишитися без приміщення

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Теги: Ковель, приміщення швидкої
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