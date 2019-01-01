На трасі Львів-Луцьк – масштабна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:22
Масштабна ДТП сталася на трасі Львів-Луцьк – у Терешківцях Горохівського району. Там зіткнулися чотири автомобілі.
Про це повідомляє Depo.Львів, з посиланням на допис депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.
Є постраждалі, рух заблокований.
Деталі – згодом.
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Про це повідомляє Depo.Львів, з посиланням на допис депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.
Є постраждалі, рух заблокований.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Шо прочитали і виправели,писаки ?
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