На трасі Львів-Луцьк – масштабна аварія. ФОТО





Про це повідомляє Ігоря Зінкевича.



Є постраждалі, рух заблокований.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Масштабна ДТП сталася на трасі Львів-Луцьк – у Терешківцях Горохівського району. Там зіткнулися чотири автомобілі.Про це повідомляє Depo.Львів , з посиланням на допис депутата Львівської міської радиЄ постраждалі, рух заблокований.Деталі – згодом.

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