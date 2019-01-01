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На трасі Львів-Луцьк – масштабна аварія. ФОТО

На трасі Львів-Луцьк – масштабна аварія. ФОТО
Масштабна ДТП сталася на трасі Львів-Луцьк – у Терешківцях Горохівського району. Там зіткнулися чотири автомобілі.

Про це повідомляє Depo.Львів, з посиланням на допис депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

Є постраждалі, рух заблокований.

Деталі – згодом.

На трасі Львів-Луцьк – масштабна аварія. ФОТО
На трасі Львів-Луцьк – масштабна аварія. ФОТО

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Теги: траса, аварія, Львів, Луцьк
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