Не усі пенсіонери мають право на пільговий проїзд у тролейбусах Луцька





Нині ж пенсіонери приходять робити картки лучанина і обурюються, мовляв, як так, що не мають пільг. Утім це не примха місцевої влади, а вже давнє рішення уряду, - інформує



Отже, пенсіонери за вислугою років, за втратою годувальника чи з інвалідністю права на пільговий проїзд не мають. Вихід є, але не для всіх. Якщо вам вже виповнилося 60 – можна змінити категорію, тобто вийти на пенсію за віком, отримати нове посвідчення і зробити пільговий електронний квиток.



Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 60 тисяч пільговиків у Луцьку вже отримали електронні квитки. Серед них чимало пенсіонерів. Раніше вони їздили в тролейбусах задарма. Кондуктори рідко перевіряли категорію пенсійного, а отже й не брали грошей з цих пасажирів.Нині ж пенсіонери приходять робити картки лучанина і обурюються, мовляв, як так, що не мають пільг. Утім це не примха місцевої влади, а вже давнє рішення уряду, - інформує 12 канал Отже, пенсіонери за вислугою років, за втратою годувальника чи з інвалідністю права на пільговий проїзд не мають. Вихід є, але не для всіх. Якщо вам вже виповнилося 60 – можна змінити категорію, тобто вийти на пенсію за віком, отримати нове посвідчення і зробити пільговий електронний квиток.Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ

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