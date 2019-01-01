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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Не усі пенсіонери мають право на пільговий проїзд у тролейбусах Луцька

Не усі пенсіонери мають право на пільговий проїзд у тролейбусах Луцька
Понад 60 тисяч пільговиків у Луцьку вже отримали електронні квитки. Серед них чимало пенсіонерів. Раніше вони їздили в тролейбусах задарма. Кондуктори рідко перевіряли категорію пенсійного, а отже й не брали грошей з цих пасажирів.

Нині ж пенсіонери приходять робити картки лучанина і обурюються, мовляв, як так, що не мають пільг. Утім це не примха місцевої влади, а вже давнє рішення уряду, - інформує 12 канал.

Отже, пенсіонери за вислугою років, за втратою годувальника чи з інвалідністю права на пільговий проїзд не мають. Вихід є, але не для всіх. Якщо вам вже виповнилося 60 – можна змінити категорію, тобто вийти на пенсію за віком, отримати нове посвідчення і зробити пільговий електронний квиток.

Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.



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Теги: е-квиток, безготівкова оплата проїзду, Луцьк, пенсіонери
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