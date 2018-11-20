Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Сьогодні, 19:41
Озера Світязь, Пулемецьке, село Залісся, неповторні світанки і вечори – волинський фотограф Сергій Палько показав на світлинах край Шацьких озер восени.
Фото автор опублікував у спільноті "Мій Шацьк", повідомляє "Район. Шацьк".
«Осінь на далекій північно-західній околиці Волині», – підписав світлини фотограф.
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Фото автор опублікував у спільноті "Мій Шацьк", повідомляє "Район. Шацьк".
«Осінь на далекій північно-західній околиці Волині», – підписав світлини фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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