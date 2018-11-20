Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО

Сергій Палько показав на світлинах край Шацьких озер восени.



Фото автор опублікував у спільноті "Мій Шацьк", повідомляє



«Осінь на далекій північно-західній околиці Волині», – підписав світлини фотограф.







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