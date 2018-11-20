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Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО

Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Озера Світязь, Пулемецьке, село Залісся, неповторні світанки і вечори – волинський фотограф Сергій Палько показав на світлинах край Шацьких озер восени.

Фото автор опублікував у спільноті "Мій Шацьк", повідомляє "Район. Шацьк".

«Осінь на далекій північно-західній околиці Волині», – підписав світлини фотограф.

Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО
Осіння магія: світанки та вечори на Шацьких озерах досі вражають красою. ФОТО


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Теги: Шацькі озера, фото, восени
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