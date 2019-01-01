У Поворську перед адмінбудівлею зрізали 4 сріблясті ялини, які колись намагалися викупити у маєток столичного багатія





Фото пеньків від розкішних зелених насаджень на фоні розбитої дороги перед сільською радою розмістив у Facebook поворчанин Богдан Войдюк, – пише



«Цікаво, а де поділися чотири срібних красуні ялинки!?» – запитує він у дописі.



З цього приводу депутат Ковельської районної ради Анатолій Корнійчук згадав колишнє скликання Поворської сільради під головуванням тодішньої очільниці громади Лесі Демчук.



«Пригадується жвава дискусія на одній з сесій Поворської громади під головуванням Демчук Лесі Петрівни. Депутати сільської ради того скликання Савчук, Копанчук, Наумчук та інші відхилили звернення про продаж ялинок з подвір’я старої амбулаторії. До честі депутатського корпусу тоді ковельський бізнесмен пропонував чималі гроші за поворських красунь, що мали стати прикрасою столичного маєтку. І добре, що так сталося, бо окрім впливу на екосистему, сріблясті красуні прикривають руйнацію будівлі бувшого медзакладу і є базарникам, де сховатися від спеки. А де сховаються ті, що прийшли до адмінбудівлі в Поворську? Як сприймуть цю «пенькову революцію» жителі Поворська?», – написав у соціальній мережі Анатолій Корнійчук.







Знесення владою сріблястих красунь поворчани називають варварством, жахом і «пеньковою революцією», зазначають, що взимку ялини створювали новорічний настрій, а тепер це місце хочеться швидше пройти і не ятрити душу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Поворськ Ковельського району місцева влада наказала зрізати перед адміністративною будівлею чотири сріблясті ялини.Фото пеньків від розкішних зелених насаджень на фоні розбитої дороги перед сільською радою розмістив у Facebook поворчанин, – пише Район.Ковель «Цікаво, а де поділися чотири срібних красуні ялинки!?» – запитує він у дописі.З цього приводу депутат Ковельської районної радизгадав колишнє скликання Поворської сільради під головуванням тодішньої очільниці громади«Пригадується жвава дискусія на одній з сесій Поворської громади під головуванням Демчук Лесі Петрівни. Депутати сільської ради того скликаннята інші відхилили звернення про продаж ялинок з подвір’я старої амбулаторії. До честі депутатського корпусу тоді ковельський бізнесмен пропонував чималі гроші за поворських красунь, що мали стати прикрасою столичного маєтку. І добре, що так сталося, бо окрім впливу на екосистему, сріблясті красуні прикривають руйнацію будівлі бувшого медзакладу і є базарникам, де сховатися від спеки. А де сховаються ті, що прийшли до адмінбудівлі в Поворську? Як сприймуть цю «пенькову революцію» жителі Поворська?», – написав у соціальній мережі Анатолій Корнійчук.Знесення владою сріблястих красунь поворчани називають варварством, жахом і «пеньковою революцією», зазначають, що взимку ялини створювали новорічний настрій, а тепер це місце хочеться швидше пройти і не ятрити душу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію