Стало відомо, коли почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісел
Сьогодні, 11:10
Офіційно опублікували закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Документ набуде чинності 20 листопада.
Закон про штрафи за перевезення дітей з порушеннями, у тому числі без автокрісел, № 224-IX опублікували в офіційному парламентському виданні Голос України, - пише Корреспондент.
Закон вносить до Адмінкодексу норму про штраф у 510 грн за порушення правил перевезення дітей, а 850 грн - за повторне порушення впродовж року.
Автори законопроекту звертали увагу, що в підпунктах "б", "в" і "г" пункту 21.11 Правил дорожнього руху визначено, що забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або віком до 12 років, - у транспорті без спецзасобів, які дають змогу пристебнути дитину; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей - у темний час доби.
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Закон про штрафи за перевезення дітей з порушеннями, у тому числі без автокрісел, № 224-IX опублікували в офіційному парламентському виданні Голос України, - пише Корреспондент.
Закон вносить до Адмінкодексу норму про штраф у 510 грн за порушення правил перевезення дітей, а 850 грн - за повторне порушення впродовж року.
Автори законопроекту звертали увагу, що в підпунктах "б", "в" і "г" пункту 21.11 Правил дорожнього руху визначено, що забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або віком до 12 років, - у транспорті без спецзасобів, які дають змогу пристебнути дитину; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей - у темний час доби.
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