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Стало відомо, коли почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісел

Стало відомо, коли почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісел
Офіційно опублікували закон про штрафи за перевезення дітей без автокрісел. Документ набуде чинності 20 листопада.

Закон про штрафи за перевезення дітей з порушеннями, у тому числі без автокрісел, № 224-IX опублікували в офіційному парламентському виданні Голос України, - пише Корреспондент.

Закон вносить до Адмінкодексу норму про штраф у 510 грн за порушення правил перевезення дітей, а 850 грн - за повторне порушення впродовж року.

Автори законопроекту звертали увагу, що в підпунктах "б", "в" і "г" пункту 21.11 Правил дорожнього руху визначено, що забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см або віком до 12 років, - у транспорті без спецзасобів, які дають змогу пристебнути дитину; дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля; організовані групи дітей - у темний час доби.



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Теги: штрафи, автокрісла
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