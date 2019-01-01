У кінотеатрі «PremierCity» – творча зустріч з режисером фільму «З України до Голлівуду»*
Сьогодні, 17:25
Кінотеатр "PremierCity" запрошує всіх поціновувачів цікавого українського кіно 22 листопада о 18:00 на прем'єру документального фільму «З України до Голлівуду».
На заході ви зможете переглянути наймасштабніше дослідження "українського сліду" в Голлівуді, та особисто познайомитися з режисером фільму Станіславом Сукненко, - інформує прессслужба закладу.
⠀
План заходу:
- 18:00 - вступне слово;
- 18:15 - перегляд фільму "З України до Голлівуду". Фільм розповість про значний внесок українців не тільки в кіноіндустрію славнозвісної "фабрики мрій", а й про неабиякий вплив на розвиток американського мистецтва;
- 19:30 - прес-конференція, де ви зможете задати питання режисеру фільму Станіславу Сукненко.
⠀
Квитки на документальний фільм «З України до Голлівуду» можна придбати в касі кінотеатру PremierCity або за посиланням: https://premiercity.com.ua/vid-ukraini-do-golivudu-8224/
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 88. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
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На заході ви зможете переглянути наймасштабніше дослідження "українського сліду" в Голлівуді, та особисто познайомитися з режисером фільму Станіславом Сукненко, - інформує прессслужба закладу.
⠀
План заходу:
- 18:00 - вступне слово;
- 18:15 - перегляд фільму "З України до Голлівуду". Фільм розповість про значний внесок українців не тільки в кіноіндустрію славнозвісної "фабрики мрій", а й про неабиякий вплив на розвиток американського мистецтва;
- 19:30 - прес-конференція, де ви зможете задати питання режисеру фільму Станіславу Сукненко.
⠀
Квитки на документальний фільм «З України до Голлівуду» можна придбати в касі кінотеатру PremierCity або за посиланням: https://premiercity.com.ua/vid-ukraini-do-golivudu-8224/
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 88. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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