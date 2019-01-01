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У кінотеатрі «PremierCity» – творча зустріч з режисером фільму «З України до Голлівуду»*

У кінотеатрі «PremierCity» – творча зустріч з режисером фільму «З України до Голлівуду»*
Кінотеатр "PremierCity" запрошує всіх поціновувачів цікавого українського кіно 22 листопада о 18:00 на прем'єру документального фільму «З України до Голлівуду».

На заході ви зможете переглянути наймасштабніше дослідження "українського сліду" в Голлівуді, та особисто познайомитися з режисером фільму Станіславом Сукненко, - інформує прессслужба закладу.

План заходу:

- 18:00 - вступне слово;

- 18:15 - перегляд фільму "З України до Голлівуду". Фільм розповість про значний внесок українців не тільки в кіноіндустрію славнозвісної "фабрики мрій", а й про неабиякий вплив на розвиток американського мистецтва;

- 19:30 - прес-конференція, де ви зможете задати питання режисеру фільму Станіславу Сукненко.

Квитки на документальний фільм «З України до Голлівуду» можна придбати в касі кінотеатру PremierCity або за посиланням: https://premiercity.com.ua/vid-ukraini-do-golivudu-8224/

Деталі за телефоном: 067 334 50 88. ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх.
У кінотеатрі «PremierCity» – творча зустріч з режисером фільму «З України до Голлівуду»*

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Теги: кінотеатр, PremierCity
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