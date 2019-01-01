Із луцького клубу чоловік викрав дороговартісну апаратуру
Сьогодні, 14:41
17 жовтня в обідню пору із клубу «ХХІ століття» чоловік викрав підсилювач звуку, вартістю 70 тисяч гривень, та колонку, вартістю 5 500 грн. Цим спричинив майнову шкоду на загальну суму 75 500 грн.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Конкурент.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в таємному викраденні чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, повністю визнав та відшкодував збитки.
Тож суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у обвинуваченні за ст.185 ч.3 КК України (Крадіжка), та призначити покарання строком на 3 роки позбавлення волі.
А на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Також суд стягнув із обвинуваченого в дохід держави 942 грн 06 коп. судових витрат у справі за проведення дактилоскопічної експертизи.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Конкурент.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в таємному викраденні чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, повністю визнав та відшкодував збитки.
Тож суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у обвинуваченні за ст.185 ч.3 КК України (Крадіжка), та призначити покарання строком на 3 роки позбавлення волі.
А на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
Також суд стягнув із обвинуваченого в дохід держави 942 грн 06 коп. судових витрат у справі за проведення дактилоскопічної експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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