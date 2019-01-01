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Із луцького клубу чоловік викрав дороговартісну апаратуру

Із луцького клубу чоловік викрав дороговартісну апаратуру
17 жовтня в обідню пору із клубу «ХХІ століття» чоловік викрав підсилювач звуку, вартістю 70 тисяч гривень, та колонку, вартістю 5 500 грн. Цим спричинив майнову шкоду на загальну суму 75 500 грн.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Конкурент.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в таємному викраденні чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, повністю визнав та відшкодував збитки.

Тож суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у обвинуваченні за ст.185 ч.3 КК України (Крадіжка), та призначити покарання строком на 3 роки позбавлення волі.

А на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

Також суд стягнув із обвинуваченого в дохід держави 942 грн 06 коп. судових витрат у справі за проведення дактилоскопічної експертизи.

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Теги: суд, крадіжка
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