Із луцького клубу чоловік викрав дороговартісну апаратуру





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише



Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в таємному викраденні чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, повністю визнав та відшкодував збитки.



Тож суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у обвинуваченні за ст.185 ч.3 КК України (Крадіжка), та призначити покарання строком на 3 роки позбавлення волі.



А на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.



Також суд стягнув із обвинуваченого в дохід держави 942 грн 06 коп. судових витрат у справі за проведення дактилоскопічної експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 жовтня в обідню пору із клубу «ХХІ століття» чоловік викрав підсилювач звуку, вартістю 70 тисяч гривень, та колонку, вартістю 5 500 грн. Цим спричинив майнову шкоду на загальну суму 75 500 грн.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише Конкурент Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в таємному викраденні чужого майна, поєднаного з проникненням у приміщення, повністю визнав та відшкодував збитки.Тож суд ухвалив визнати чоловіка винуватим у обвинуваченні за ст.185 ч.3 КК України (Крадіжка), та призначити покарання строком на 3 роки позбавлення волі.А на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.Також суд стягнув із обвинуваченого в дохід держави 942 грн 06 коп. судових витрат у справі за проведення дактилоскопічної експертизи.

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