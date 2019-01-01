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Через вірус Коксакі закрили 8 класів у школі на Одещині

Через вірус Коксакі закрили 8 класів у школі на Одещині
У загальноосвітній школі №63 Одеси закрили 8 класів на карантин через вірус Коксакі.

Про це повідомив департамент освіти і науки Одеської міської ради, передає ТСН.

"Зараження вірусом Коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відмінністю - висипом на долонях дітей. Причому хвороба належить до категорії дуже заразних: якщо захворює одна дитина, то зазвичай швидко занедужують всі, з ким він контактував", - йдеться у повідомленні.

Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти і воду.

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Теги: Одеса, школа, карантин, вірус Коксакі
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