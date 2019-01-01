Через вірус Коксакі закрили 8 класів у школі на Одещині
Сьогодні, 12:18
У загальноосвітній школі №63 Одеси закрили 8 класів на карантин через вірус Коксакі.
Про це повідомив департамент освіти і науки Одеської міської ради, передає ТСН.
"Зараження вірусом Коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відмінністю - висипом на долонях дітей. Причому хвороба належить до категорії дуже заразних: якщо захворює одна дитина, то зазвичай швидко занедужують всі, з ким він контактував", - йдеться у повідомленні.
Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти і воду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив департамент освіти і науки Одеської міської ради, передає ТСН.
"Зараження вірусом Коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відмінністю - висипом на долонях дітей. Причому хвороба належить до категорії дуже заразних: якщо захворює одна дитина, то зазвичай швидко занедужують всі, з ким він контактував", - йдеться у повідомленні.
Коксакі передається контактним шляхом, його вважають хворобою брудних рук. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, через заражені продукти і воду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Боратинська вчителька стала призеркою конкурсу «Учитель року»
Сьогодні, 12:50
У Луцьку водій-порушник втікав від патрульної поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
Через вірус Коксакі закрили 8 класів у школі на Одещині
Сьогодні, 12:18
У Луцьку виступить легендарний цирк «Олімп»: розігрують квитки*
Сьогодні, 12:10