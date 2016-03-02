У Володимирі в авто знайшли два пістолети
Сьогодні, 18:02
У Володимирі-Волинському з авто вилучили зброю без реєстрації.
Про це повідомили у поліції, – передає сайт «Княжий Град».
Під час огляду автомобіля Volkswagen Passat виявили та вилучили два предмети схожі на пістолети. Стало відомо про це вчора, 18 листопада о 10:53 годині з рапорту слідчого міського відділу поліції.
За інформацією слідчого, на одному з предметів був серійний номер, а на іншому, знайденому в авто, – жодних позначок та реєстрації.
Правоохоронці у присутності понятих провели огляд транспортного засобу задля встановлення особи-порушника. За інформацією поліції, у діях особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
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Про це повідомили у поліції, – передає сайт «Княжий Град».
Під час огляду автомобіля Volkswagen Passat виявили та вилучили два предмети схожі на пістолети. Стало відомо про це вчора, 18 листопада о 10:53 годині з рапорту слідчого міського відділу поліції.
За інформацією слідчого, на одному з предметів був серійний номер, а на іншому, знайденому в авто, – жодних позначок та реєстрації.
Правоохоронці у присутності понятих провели огляд транспортного засобу задля встановлення особи-порушника. За інформацією поліції, у діях особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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