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У Володимирі в авто знайшли два пістолети

У Володимирі в авто знайшли два пістолети
У Володимирі-Волинському з авто вилучили зброю без реєстрації.

Про це повідомили у поліції, – передає сайт «Княжий Град».

Під час огляду автомобіля Volkswagen Passat виявили та вилучили два предмети схожі на пістолети. Стало відомо про це вчора, 18 листопада о 10:53 годині з рапорту слідчого міського відділу поліції.

За інформацією слідчого, на одному з предметів був серійний номер, а на іншому, знайденому в авто, – жодних позначок та реєстрації.

Правоохоронці у присутності понятих провели огляд транспортного засобу задля встановлення особи-порушника. За інформацією поліції, у діях особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

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Теги: зброя, водій
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