У Володимирі в авто знайшли два пістолети





Про це повідомили у поліції, – передає сайт



Під час огляду автомобіля Volkswagen Passat виявили та вилучили два предмети схожі на пістолети. Стало відомо про це вчора, 18 листопада о 10:53 годині з рапорту слідчого міського відділу поліції.



За інформацією слідчого, на одному з предметів був серійний номер, а на іншому, знайденому в авто, – жодних позначок та реєстрації.



Правоохоронці у присутності понятих провели огляд транспортного засобу задля встановлення особи-порушника. За інформацією поліції, у діях особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

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