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Луцькі танцівниці відзняли «гаряче» відео у комплексі WEST AUTO HUB*

Луцькі танцівниці відзняли «гаряче» відео у комплексі WEST AUTO HUB*
Луцькі танцівниці з команди "Diamond Stars" відзняли "гаряче" відео нового танцю. Цього разу для зйомок обрали неординарне місце – комплекс WEST AUTO HUB.

«Ми вже неодноразово згадували, що наша локація ідеально підходить для будь-яких активностей. Зйомка відеороликів – це одне з найцікавіших. Тим паче, коли у кадрі такі чарівні дівчата. Дякуємо, що обрали нас, DiamondStars Show!», – йдеться у дописі на офіційній сторінці компанії у Facebook.

До речі, представники компанії неодноразово згадували, що приміщення можна орендувати для будь-яких подій, навіть не пов'язаних з автомобільним бізнесом. Це може бути і фотосесія чи відеозйомка, і тренінг чи майстер-клас, і навіть невеликі спортивні змагання чи корпоративні вечори.

У залі площею 800 кв.м може поміститися близько 250 людей. Приміщення у стилі лофт можна адаптувати під будь-який стиль.

Нагадаємо, що у приміщенні комплексу WEST AUTO HUB, вже відбулося багато цікавих подій. Зокрема, Lutsk Fashion Weekend, театральний фестиваль «Мандрівний Вішак», майстер-клас з полірування авто від компанії Carclean, безліч фотосесій з відомими жінками волині, відеозйомки реклами, промороликів і навіть музичного відеокліпу.

Більше інформації про оренду можна отримати за номером телефону: 067 158 86 13

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк
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