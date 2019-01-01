«Інвестор» дарує персональні сертифікати у «Фокстрот»: є вже перші щасливці*





За умовами акції, усі, хто придбав житло в цього забудовника, стають власниками персонального сертифікату на знижку у «Фокстроті». Бонусна програма стартувала наприкінці жовтня і нею уже скористалося 15 клієнтів «Інвестора», – пише



«Кінець року – це час, коли люди думають про подарунки, чекають подарунків і ми вже традиційно вирішили підтримати таку святкову атмосферу. Третій рік поспіль перед новорічними святами «Інвестор» разом із «Фокстротом» організовує акцію. Цього року це – знижки на побутову техніку. Після заселення в нове житло завжди є потреба в техніці, а наша спільна бонусна програма допоможе купити усе, що потрібно для дому і при цьому суттєво зекономити», – розповідає керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад.



За її словами, «Інвестор» планує подібну співпрацю не лише із «Фокстротом». У перспективі забудовник створить загальну клубну карту зі знижками різних компаній, які надають послуги із облаштування житла.



Скільки економлять учасники акції?



Розмір знижки нараховується наступним чином:



1 000 гривень – при покупці від 10 000 гривень;

3 000 гривень – при покупці від 30 000 гривень;

5 000 гривень – при покупці від 50 000 гривень.



Кожен власник сертифікату зможе придбати товари* у будь-якому магазині мережі та навіть в онлайн-магазині «Фокстрот». Така персональна знижка діє протягом 12 місяців з моменту її отримання.







* – знижка у «Фокстроті» діє на всі товари, крім акційних



Які зараз є найцікавіші пропозиції від «Інвестора»?



1. Останні 5 котеджів у Струмівці



У ЖК «Струмочок» залишилось



Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею і вітальнею. Тут встановлені великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.



Територія житлового комплексу – максимально озеленена. Планують використати не лише бруківку, а й додати багато зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу.



Ціна котеджу – 79 000 $. Можливе відтермінування платежів від забудовника.







2. Однокімнатна квартира у «Супернові»



У новому 7 будинку ЖК «Супернова» діє акційна пропозиція 41,62 м2.



У квартирі – стіни із чистовою стяжкою та штукатуркою, автономне опалення (двоконтурні газові котли), «тепла» підлога на кухні та в ванній кімнаті, якісні вікна і вхідні двері.



Як «росте» комплекс «Супернова» –







3. Останні квартири у «Юпітері»



Є можливість придбати останні квартири у третьому будинку житлового комплексу «Юпітер», що розташований на межі Луцька та села Липини. До слова, цей будинок через декілька місяців уже здадуть в експлуатацію.



Серед варіантів: однокімнатні квартири - площа 60,77 м2 та двокімнатні - площі 72,33 м2 та 75,4 м2.



Детальніше про ці варіанти можете







4. Дворівнева квартира у «Парковому кварталі»



Дворівнева трикімнатна квартира у «Парковому кварталі» площею 80,4 м2. На першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Квартира має два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2).



Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень. Квартира розташована в будинку, який уже готують до здачі.









Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перші учасники спільної акції Будівельної компанії «Інвестор» та «Фокстрот» отримали подарунки.За умовами акції, усі, хто придбав житло в цього забудовника, стають власниками персонального сертифікату на знижку у «Фокстроті». Бонусна програма стартувала наприкінці жовтня і нею уже скористалося 15 клієнтів «Інвестора», – пише Перший «Кінець року – це час, коли люди думають про подарунки, чекають подарунків і ми вже традиційно вирішили підтримати таку святкову атмосферу. Третій рік поспіль перед новорічними святами «Інвестор» разом із «Фокстротом» організовує акцію. Цього року це – знижки на побутову техніку. Після заселення в нове житло завжди є потреба в техніці, а наша спільна бонусна програма допоможе купити усе, що потрібно для дому і при цьому суттєво зекономити», – розповідає керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор»За її словами, «Інвестор» планує подібну співпрацю не лише із «Фокстротом». У перспективі забудовник створить загальну клубну карту зі знижками різних компаній, які надають послуги із облаштування житла.Розмір знижки нараховується наступним чином:– при покупці від– при покупці від– при покупці відКожен власник сертифікату зможе придбати товари* у будь-якому магазині мережі та навіть в онлайн-магазині «Фокстрот». Така персональна знижка діє протягом 12 місяців з моменту її отримання.У ЖК «Струмочок» залишилось 5 котеджів площею 156 м2 . Це котеджі – американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею і вітальнею. Тут встановлені великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.Територія житлового комплексу – максимально озеленена. Планують використати не лише бруківку, а й додати багато зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу.Ціна котеджу –. Можливе відтермінування платежів від забудовника.У новому 7 будинку ЖК «Супернова» діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру . Площа -У квартирі – стіни із чистовою стяжкою та штукатуркою, автономне опалення (двоконтурні газові котли), «тепла» підлога на кухні та в ванній кімнаті, якісні вікна і вхідні двері.Як «росте» комплекс «Супернова» – дивіться за посиланням Є можливість придбати останні квартири у третьому будинку житлового комплексу «Юпітер», що розташований на межі Луцька та села Липини. До слова, цей будинок через декілька місяців уже здадуть в експлуатацію.Серед варіантів: однокімнатні квартири - площата двокімнатні - площітаДетальніше про ці варіанти можете прочитати тут Дворівнева трикімнатна квартира у «Парковому кварталі» площеюНа першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Квартира має два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2).Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра –. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок –, а ціна квадрата при розстрочці –. Квартира розташована в будинку, який уже готують до здачі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію