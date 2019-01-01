«Інвестор» дарує персональні сертифікати у «Фокстрот»: є вже перші щасливці*
Сьогодні, 13:30
Перші учасники спільної акції Будівельної компанії «Інвестор» та «Фокстрот» отримали подарунки.
За умовами акції, усі, хто придбав житло в цього забудовника, стають власниками персонального сертифікату на знижку у «Фокстроті». Бонусна програма стартувала наприкінці жовтня і нею уже скористалося 15 клієнтів «Інвестора», – пише Перший.
«Кінець року – це час, коли люди думають про подарунки, чекають подарунків і ми вже традиційно вирішили підтримати таку святкову атмосферу. Третій рік поспіль перед новорічними святами «Інвестор» разом із «Фокстротом» організовує акцію. Цього року це – знижки на побутову техніку. Після заселення в нове житло завжди є потреба в техніці, а наша спільна бонусна програма допоможе купити усе, що потрібно для дому і при цьому суттєво зекономити», – розповідає керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
За її словами, «Інвестор» планує подібну співпрацю не лише із «Фокстротом». У перспективі забудовник створить загальну клубну карту зі знижками різних компаній, які надають послуги із облаштування житла.
Скільки економлять учасники акції?
Розмір знижки нараховується наступним чином:
1 000 гривень – при покупці від 10 000 гривень;
3 000 гривень – при покупці від 30 000 гривень;
5 000 гривень – при покупці від 50 000 гривень.
Кожен власник сертифікату зможе придбати товари* у будь-якому магазині мережі та навіть в онлайн-магазині «Фокстрот». Така персональна знижка діє протягом 12 місяців з моменту її отримання.
* – знижка у «Фокстроті» діє на всі товари, крім акційних
Які зараз є найцікавіші пропозиції від «Інвестора»?
1. Останні 5 котеджів у Струмівці
У ЖК «Струмочок» залишилось 5 котеджів площею 156 м2. Це котеджі – американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.
Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею і вітальнею. Тут встановлені великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.
Територія житлового комплексу – максимально озеленена. Планують використати не лише бруківку, а й додати багато зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу.
Ціна котеджу – 79 000 $. Можливе відтермінування платежів від забудовника.
2. Однокімнатна квартира у «Супернові»
У новому 7 будинку ЖК «Супернова» діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру. Площа - 41,62 м2.
У квартирі – стіни із чистовою стяжкою та штукатуркою, автономне опалення (двоконтурні газові котли), «тепла» підлога на кухні та в ванній кімнаті, якісні вікна і вхідні двері.
Як «росте» комплекс «Супернова» – дивіться за посиланням.
3. Останні квартири у «Юпітері»
Є можливість придбати останні квартири у третьому будинку житлового комплексу «Юпітер», що розташований на межі Луцька та села Липини. До слова, цей будинок через декілька місяців уже здадуть в експлуатацію.
Серед варіантів: однокімнатні квартири - площа 60,77 м2 та двокімнатні - площі 72,33 м2 та 75,4 м2.
Детальніше про ці варіанти можете прочитати тут.
4. Дворівнева квартира у «Парковому кварталі»
Дворівнева трикімнатна квартира у «Парковому кварталі» площею 80,4 м2. На першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Квартира має два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2).
Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень. Квартира розташована в будинку, який уже готують до здачі.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
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За умовами акції, усі, хто придбав житло в цього забудовника, стають власниками персонального сертифікату на знижку у «Фокстроті». Бонусна програма стартувала наприкінці жовтня і нею уже скористалося 15 клієнтів «Інвестора», – пише Перший.
«Кінець року – це час, коли люди думають про подарунки, чекають подарунків і ми вже традиційно вирішили підтримати таку святкову атмосферу. Третій рік поспіль перед новорічними святами «Інвестор» разом із «Фокстротом» організовує акцію. Цього року це – знижки на побутову техніку. Після заселення в нове житло завжди є потреба в техніці, а наша спільна бонусна програма допоможе купити усе, що потрібно для дому і при цьому суттєво зекономити», – розповідає керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад.
За її словами, «Інвестор» планує подібну співпрацю не лише із «Фокстротом». У перспективі забудовник створить загальну клубну карту зі знижками різних компаній, які надають послуги із облаштування житла.
Скільки економлять учасники акції?
Розмір знижки нараховується наступним чином:
1 000 гривень – при покупці від 10 000 гривень;
3 000 гривень – при покупці від 30 000 гривень;
5 000 гривень – при покупці від 50 000 гривень.
Кожен власник сертифікату зможе придбати товари* у будь-якому магазині мережі та навіть в онлайн-магазині «Фокстрот». Така персональна знижка діє протягом 12 місяців з моменту її отримання.
* – знижка у «Фокстроті» діє на всі товари, крім акційних
Які зараз є найцікавіші пропозиції від «Інвестора»?
1. Останні 5 котеджів у Струмівці
У ЖК «Струмочок» залишилось 5 котеджів площею 156 м2. Це котеджі – американського зразка. Спереду будинків не буде парканів, лише стильні зелені газони.
Котедж має два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею і вітальнею. Тут встановлені великі енергоощадні вікна. Оселя буде добре освітлена, а це візуально додає ще більше простору.
Територія житлового комплексу – максимально озеленена. Планують використати не лише бруківку, а й додати багато зелені біля будинків.Також будинок матиме терасу.
Ціна котеджу – 79 000 $. Можливе відтермінування платежів від забудовника.
2. Однокімнатна квартира у «Супернові»
У новому 7 будинку ЖК «Супернова» діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру. Площа - 41,62 м2.
У квартирі – стіни із чистовою стяжкою та штукатуркою, автономне опалення (двоконтурні газові котли), «тепла» підлога на кухні та в ванній кімнаті, якісні вікна і вхідні двері.
Як «росте» комплекс «Супернова» – дивіться за посиланням.
3. Останні квартири у «Юпітері»
Є можливість придбати останні квартири у третьому будинку житлового комплексу «Юпітер», що розташований на межі Луцька та села Липини. До слова, цей будинок через декілька місяців уже здадуть в експлуатацію.
Серед варіантів: однокімнатні квартири - площа 60,77 м2 та двокімнатні - площі 72,33 м2 та 75,4 м2.
Детальніше про ці варіанти можете прочитати тут.
4. Дворівнева квартира у «Парковому кварталі»
Дворівнева трикімнатна квартира у «Парковому кварталі» площею 80,4 м2. На першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Квартира має два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2).
Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень. Квартира розташована в будинку, який уже готують до здачі.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
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