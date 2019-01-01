Підприємцям із Центрального ринку пропонують переїхати на нове місце

Підприємцям Центрального ринку пропонують облаштувати місця для торгівлі на території Нового ринку (ЛПЗ).Зустріч з ініціативною групою підприємців відбулася сьогодні, 19 листопада, повідомив у Facebook радник мера ЛуцькаЗа його словами, станом на сьогодні єдиним облаштованим, побудованим згідно з нормами ДБН та найбільш перспективним місцем для перенесення ринку є Новий ринок поруч з мікрорайоном ЛПЗ, земельна ділянка якого складає близько 6 га."На ринку облаштовано парковку площею 0,81 Га, облаштовано громадські вбиральні, в тому числі й для людей з інвалідністю. На даний час поруч з ринком курсують такі маршрутні таксі: №12, 26, 27а та тролейбуси 1 та 2. На Новому ринку наявні 406 торгових місць, крім того кількість вільної площі дає можливість розмістити понад 2000 об‘єктів торгівлі. Більше того, власники нового ринку готові прийняти на Новий ринок підприємців із власниками металоконструкцій. Також є можливість розміщення місць для торгівлі продукцією тваринництва, торгівлі з автомобілів. На ринку є власна трансформаторна підстанція потужністю 1200 кВт, три пожежні гідранти, пожежна водойма, територія ринку освітлюється, здійснюється охорона. Новий ринок може функціонувати в цілодобовому режимі, є можливість організувати торгівлю в нічний час", - відзначив Поліщук.Для максимально зручного та комфортного переселення підприємців зі Старого ринку за наполяганням міської влади на Новому ринку власники готові надати пільгові умови:- вартість оренди торгового місця 90 грн/м2 (облспоживспілка стягує від 115 грн/м2);- у перші 3 місяці після переселення підприємці будуть звільнені від сплати за торгове місце;- наступні 3 місяці - 40% вартості оренди торгового місця;- наступні 3 місяці - 70% вартості оренди торгового місця;- наступні 3 місяці - 85% вартості оренди торгового місця.Зі свого боку міська рада, каже радник мера Луцька, готова максимально сприяти транспортному сполученню та внести зміни в схему руху чинних маршрутів, запровадити нові та працювати над змінами в приміські маршрути. Деталі таких змін вказані в проекті меморандуму.Окрім того, підприємець Любомир Пахолко, який є співвласником Нового ринку та одночасно орендарем частини земельної ділянки на Центральному ринку (0,33 Га) готовий перенести торгові точки з Центрального на Новий ринок одночасно зі всіма іншими підприємцями.Також разом із всіма підприємцями готове перенести й торгові місця зі Старого ринку на «Новий ринок» КП «Луцькі ринки».Перенесення ринку дасть можливість звільнити більшість території площі перед Замком, а незабаром управлінням архітектури буде оголошено загальноукраїнський конкурс на кращу архітектурну концепцію, яка й буде там реалізовуватись.