20 листопада Україна «потоне» в тумані





Про це йдеться на сайті



«20 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.



Ускладнення погодних умов відповідає I (жовтому) рівню небезпечності.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптики попереджають про туман на території України у середу, 20 листопада.Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.«20 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.Ускладнення погодних умов відповідає I (жовтому) рівню небезпечності.

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