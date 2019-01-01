20 листопада Україна «потоне» в тумані
Сьогодні, 18:40
Синоптики попереджають про туман на території України у середу, 20 листопада.
Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«20 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.
Ускладнення погодних умов відповідає I (жовтому) рівню небезпечності.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО.
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Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«20 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.
Ускладнення погодних умов відповідає I (жовтому) рівню небезпечності.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Містичний затуманений ранок у луцькому парку. ФОТО.
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