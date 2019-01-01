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20 листопада Україна «потоне» в тумані

20 листопада Україна «потоне» в тумані
Синоптики попереджають про туман на території України у середу, 20 листопада.

Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«20 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

Ускладнення погодних умов відповідає I (жовтому) рівню небезпечності.

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Теги: Україна, туман, ДСНС, небезпека, погода
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