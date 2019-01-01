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Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО

Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО
В селі Верба Дубенського району на Рівненщині сталась аварія за участі двох вантажівок.

Автопригода сталась о 10-тій годині сьогодні, 19 листопада, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля Renault із напівпричепом через обмежену видимість у зв’язку із туманом зіткнувся із вантажівкою DAF, припаркованою на узбіччі.

Унаслідок ДТП постраждав водій DAF, якого доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО
Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО
Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО
Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО


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Теги: Рівненщина, туман
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