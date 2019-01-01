Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО





Автопригода сталась о 10-тій годині сьогодні, 19 листопада, - пише ГУНП у Рівненській області.



Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля Renault із напівпричепом через обмежену видимість у зв’язку із туманом зіткнувся із вантажівкою DAF, припаркованою на узбіччі.



Унаслідок ДТП постраждав водій DAF, якого доставили до лікарні.



На місці події працює слідчо-оперативна група.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Верба Дубенського району на Рівненщині сталась аварія за участі двох вантажівок.Автопригода сталась о 10-тій годині сьогодні, 19 листопада, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля Renault із напівпричепом через обмежену видимість у зв’язку із туманом зіткнувся із вантажівкою DAF, припаркованою на узбіччі.Унаслідок ДТП постраждав водій DAF, якого доставили до лікарні.На місці події працює слідчо-оперативна група.

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