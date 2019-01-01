Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО
Сьогодні, 13:17
В селі Верба Дубенського району на Рівненщині сталась аварія за участі двох вантажівок.
Автопригода сталась о 10-тій годині сьогодні, 19 листопада, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля Renault із напівпричепом через обмежену видимість у зв’язку із туманом зіткнувся із вантажівкою DAF, припаркованою на узбіччі.
Унаслідок ДТП постраждав водій DAF, якого доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Автопригода сталась о 10-тій годині сьогодні, 19 листопада, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля Renault із напівпричепом через обмежену видимість у зв’язку із туманом зіткнувся із вантажівкою DAF, припаркованою на узбіччі.
Унаслідок ДТП постраждав водій DAF, якого доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Через туман на Рівненщині зіткнулись дві фури. ФОТО
Сьогодні, 13:17