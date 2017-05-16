Як у Луцьку відзначатимуть День Гідності і Свободи





Про це



«Майдан та Революція Гідності потрясли не тільки Україну, а й увесь світ. Зігріта палкими серцями мільйонів свідомих українців з усіх регіонів, незалежна демократична Українська держава продемонструвала Європі і всьому світові, що українці – міцна духом волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і яка зуміла відстояти свій демократичний вибір», – пишуть на сайті Волинської ОДА. .



Так, о 14:50 запрошують долучитися до покладання квітів представниками органів влади, громадськості до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», пам’ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» на меморіальному комплексі «Вічна Слава».



О 15 годині у Палаці культури міста Луцька пройде тематичний захід «З Україною у серці».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо про деталі відзначення Дня Гідності та Свободи у Луцьку. Відтак, 21 листопада відбудуться пам’ятні заходи «З Україною в серці», присвячені Дню Гідності та Свободи: покладання квітів та тематична урочистість.Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.«Майдан та Революція Гідності потрясли не тільки Україну, а й увесь світ. Зігріта палкими серцями мільйонів свідомих українців з усіх регіонів, незалежна демократична Українська держава продемонструвала Європі і всьому світові, що українці – міцна духом волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і яка зуміла відстояти свій демократичний вибір», – пишуть на сайті Волинської ОДА. .Так, о 14:50 запрошують долучитися до покладання квітів представниками органів влади, громадськості до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», пам’ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» на меморіальному комплексі «Вічна Слава».О 15 годині у Палаці культури міста Луцька пройде тематичний захід «З Україною у серці».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію