вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як у Луцьку відзначатимуть День Гідності і Свободи

Як у Луцьку відзначатимуть День Гідності і Свободи
Стало відомо про деталі відзначення Дня Гідності та Свободи у Луцьку. Відтак, 21 листопада відбудуться пам’ятні заходи «З Україною в серці», присвячені Дню Гідності та Свободи: покладання квітів та тематична урочистість.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

«Майдан та Революція Гідності потрясли не тільки Україну, а й увесь світ. Зігріта палкими серцями мільйонів свідомих українців з усіх регіонів, незалежна демократична Українська держава продемонструвала Європі і всьому світові, що українці – міцна духом волелюбна нація, яка навчилася поважати себе і яка зуміла відстояти свій демократичний вибір», – пишуть на сайті Волинської ОДА. .

Так, о 14:50 запрошують долучитися до покладання квітів представниками органів влади, громадськості до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», пам’ятника «Волинські Герої Небесної Сотні» на меморіальному комплексі «Вічна Слава».

О 15 годині у Палаці культури міста Луцька пройде тематичний захід «З Україною у серці».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День Гідності і Свободи, Луцьк, герої, пам'ять, вшанування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
Сьогодні, 14:00
Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі
Сьогодні, 13:42
Як у Луцьку відзначатимуть День Гідності і Свободи
Сьогодні, 13:38
«Інвестор» дарує персональні сертифікати у «Фокстрот»: є вже перші щасливці*
Сьогодні, 13:30
Як поповнити електронний квиток для оплати проїзду в Луцьку. ВІДЕОІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
У центрі Луцька щомісяця молитимуться за упокій полеглих воїнів У центрі Луцька щомісяця молитимуться за упокій полеглих воїнів
06 вересень, 17:53
У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО У Луцьку вшанували загиблих під Волновахою. ФОТО
22 травень, 14:03
У Луцьку вшанують пам'ять воїнів, які загинули в АТО У Луцьку вшанують пам'ять воїнів, які загинули в АТО
16 травень, 2017, 15:43
У Луцьку вшанують жертв політичних репресій У Луцьку вшанують жертв політичних репресій
15 травень, 2017, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
 1
Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль
Сьогодні, 14:12
 0
Луцькі танцівниці відзняли «гаряче» відео у комплексі WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 14:10
 0
У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
Сьогодні, 14:00
 0
Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿