вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі

Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі
Волинський окружний адміністративний суд відмовив звільненому майору поліції в поновленні на посаді.

У березні цього року співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах начальника сектору реагування патрульної поліції № 4 Ковельського ВП ГУНП у Волинській області, пише Район.Ковель.

Офіцер поліції налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суми від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди за транспортування кубу деревини майор обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району.

Правоохоронці затримали зловмисника 11 червня близько 22:40 в місті Ковелі на вулиці Володимирській на АЗС «ОККО» під час одержання чергової суми хабара в сумі 2500 гривень.

На підставі проведеного службового розслідування за порушення службової дисципліни, вчинення дій, що підривають авторитет Національної поліції, порушення присяги працівника поліції та невиконання обов’язків поліцейського майора-хабарника звільнили з роботи.

А нещодавно він звернувся із позовом до Головного управління Національної поліції у Волинській області, в якому просив суд визнати протиправним та скасувати наказ про своє звільнення, поновити його на посаді та стягнути грошове забезпечення за вимушений прогул.

Позивач вказує, що сам по собі факт повідомлення про підозру у вчиненні злочину не є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення службової дисципліни, мовляв вина його ще не доведена, а тому за її відсутності буде відсутній і дисциплінарний проступок, покладений в основу звільнення.

Представниця поліції позовні вимоги не визнала і вказала, що 12 червня 2019 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті Львові, у кримінальному провадженні позивачу повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Личаківським районним судом м. Львова до нього застосовали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів та ухвалено рішення про відсторонення від посади терміном на 2 місяці. Подія із затриманням на хабарі набула розголосу в засобах масової інформації, що однозначно негативно позначилось на довірі населення та вплинуло на імідж Національної поліції в цілому.

На даний час кримінальне провадження щодо колишнього поліцейського перебуває на стадії досудового розслідування.

Волинський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що позов є безпідставним та не підлягає задоволенню. Позивач має право оскаржити дане рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, поліцейський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі танцівниці відзняли «гаряче» відео у комплексі WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 14:10
У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
Сьогодні, 14:00
Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі
Сьогодні, 13:42
Як у Луцьку відзначатимуть День Гідності і Свободи
Сьогодні, 13:38
«Інвестор» дарує персональні сертифікати у «Фокстрот»: є вже перші щасливці*
Сьогодні, 13:30
Схожі новини
На Волині зловили п'ятьох п'яних водіїв На Волині зловили п'ятьох п'яних водіїв
28 грудень, 2018, 09:36
«Руській мір»: у Ковелі затримали п'яного хулігана. ВІДЕО «Руській мір»: у Ковелі затримали п'яного хулігана. ВІДЕО
07 травень, 2018, 17:05
У місті на Волині відділення «швидкої» може залишитися без приміщення У місті на Волині відділення «швидкої» може залишитися без приміщення
Сьогодні, 10:17
«Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси «Школа у смартфоні»: у селі на Волині дітей контролюють через девайси
Сьогодні, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
 1
Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль
Сьогодні, 14:12
 0
Луцькі танцівниці відзняли «гаряче» відео у комплексі WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 14:10
 0
У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
Сьогодні, 14:00
 0
Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿