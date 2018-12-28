Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі





У березні цього року співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах начальника сектору реагування патрульної поліції № 4 Ковельського ВП ГУНП у Волинській області, пише



Офіцер поліції налагодив механізм вимагання грошей від представника комерційної структури, яка займається заготівлею та переробкою лісосировини. За суми від тисячі до півтори тисячі гривень неправомірної вигоди за транспортування кубу деревини майор обіцяв підприємцю не чинити штучних перешкод під час перевезення дубових порід через територію району.



Правоохоронці затримали зловмисника 11 червня близько 22:40 в місті Ковелі на вулиці Володимирській на АЗС «ОККО» під час одержання чергової суми хабара в сумі 2500 гривень.



На підставі проведеного службового розслідування за порушення службової дисципліни, вчинення дій, що підривають авторитет Національної поліції, порушення присяги працівника поліції та невиконання обов’язків поліцейського майора-хабарника звільнили з роботи.



А нещодавно він звернувся із позовом до Головного управління Національної поліції у Волинській області, в якому просив суд визнати протиправним та скасувати наказ про своє звільнення, поновити його на посаді та стягнути грошове забезпечення за вимушений прогул.



Позивач вказує, що сам по собі факт повідомлення про підозру у вчиненні злочину не є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення службової дисципліни, мовляв вина його ще не доведена, а тому за її відсутності буде відсутній і дисциплінарний проступок, покладений в основу звільнення.



Представниця поліції позовні вимоги не визнала і вказала, що 12 червня 2019 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті Львові, у кримінальному провадженні позивачу повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Личаківським районним судом м. Львова до нього застосовали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів та ухвалено рішення про відсторонення від посади терміном на 2 місяці. Подія із затриманням на хабарі набула розголосу в засобах масової інформації, що однозначно негативно позначилось на довірі населення та вплинуло на імідж Національної поліції в цілому.



На даний час кримінальне провадження щодо колишнього поліцейського перебуває на стадії досудового розслідування.



Волинський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що позов є безпідставним та не підлягає задоволенню. Позивач має право оскаржити дане рішення.

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