У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку





Як пoвідoмляє



На момент аварії в мікроавтобусі перебувало 6 пасажирів - громадян України. Усі вони дістали травми різного ступеня важкості, однак змогли самостійно вибратися з салону.



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Перевірка водія мікроавтобуса на алкоголь показала, що в його крові було майже 2 проміле. Чоловіка затримали. Водій вантажівки був тверезим. Деталі ДТП продовжує вивчати поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП з мікроавтобусом Ford Transit, який перевозив українців, сталася ввечері 18 жовтня в місцевості Пустковє-Мікстат (Великопольське воєводство) у Польщі.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, 26-річний водій на простому відрізку дороги не дотримався безпечної дистанції та на швидкості в'їхав у TIR, який рухався попереду й здійснював поворот праворуч.На момент аварії в мікроавтобусі перебувало 6 пасажирів - громадян України. Усі вони дістали травми різного ступеня важкості, однак змогли самостійно вибратися з салону.Перевірка водія мікроавтобуса на алкоголь показала, що в його крові було майже 2 проміле. Чоловіка затримали. Водій вантажівки був тверезим. Деталі ДТП продовжує вивчати поліція.

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