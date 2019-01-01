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У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку

У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
ДТП з мікроавтобусом Ford Transit, який перевозив українців, сталася ввечері 18 жовтня в місцевості Пустковє-Мікстат (Великопольське воєводство) у Польщі.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої поліції, 26-річний водій на простому відрізку дороги не дотримався безпечної дистанції та на швидкості в'їхав у TIR, який рухався попереду й здійснював поворот праворуч.

На момент аварії в мікроавтобусі перебувало 6 пасажирів - громадян України. Усі вони дістали травми різного ступеня важкості, однак змогли самостійно вибратися з салону.

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Перевірка водія мікроавтобуса на алкоголь показала, що в його крові було майже 2 проміле. Чоловіка затримали. Водій вантажівки був тверезим. Деталі ДТП продовжує вивчати поліція.


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Теги: аварія, Польща, українці
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