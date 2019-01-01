На що луцький зоопарк витратив 50 тисяч гривень, подаровані мультимільйонером

Людмила Денисенко розповіла про зйомки та спілкування з найепатажнішим бізнесменом України Гариком Корогодським.



Про те, як відбувалися зйомки і на що витратили гроші



Нагадаємо, мультимільйонер підробляв у луцькому зоопарку в рамках телешоу «Багатій-бідняк». Там Гарик Корогодський прибирав у вольєрі ведмедів, а також годував хижаків, зокрема відому тигрицю Трішу.

Людмила Денисенко зізнається: спершу, коли побачила камери, трохи здивувалася.



«Мені сказали, що це якийсь новий проект, де двоє друзів змагаються, щоб заробити більше грошей», – розповідає жінка.



Людмила Денисенко каже, що замаскованого мільйонера не впізнала, хоча одразу звернула увагу на голівудську посмішку.



Усю роботу Корогодський виконував згідно з правил безпеки: ознайомився з інструктажем, працював під наглядом працівника зоопарку. Загадкового заробітчанина запам'ятали як приємну, дружелюбну людину.



«Вже на другий день до мене дзвонять з телеканалу і кажуть, що забули в зоопарку якусь табличку. Я ще подумала собі: яку табличку, у нас же кожних півгодини все прибирають, все бачать. Але забули то забули, сказали, що приїдуть забрати», – згадує Денисенко.



Також зізнається, що знову побачити операторів та Корогодського було неабиякою несподіванкою.



«Я вийшла на зустріч, побачила оператора, і зразу зрозуміла, що щось не так», – сміється Людмила.



Отримати від відомого українського міліонера подарунок в розмірі 50 тисяч гривень було приєммно, несподівано і дуже корисно. Гроші, за словами Людмили Денисенко, витратили на святкування 40 дня народження зоопарку.



До слова, Гарика Корогодського приємно здивувало те, що на підприємстві ведеться «біла» бухгалтерія.





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