Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00с. Яворівкавул. Яворівські2.9:00-17:00Магазин «Світлана», церква, ФАП с. Заріччя, вул. Рокицького, Героїв Майдану3. 9:00-17:00с. Міжлісся, вул. Лісова1. ПЛ-0,4 кВ КТП-531 09:00-17:00 с. Угів:вул. Зелена,вул. Горохівська,вул. Львівськавул. Польовавул. Лугова2. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитви с.Лобачівка вул.Набережнавул.Л. Українки1. 9:30-16:30с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61, Шевченка 10-19, Шкільна 1-92. 10:00-17:00с.Древині вул.Садова, Зелена.1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-1 КТП-97 09:00 – 17:00 ПП Мокійчук В.Г. с.Нуйно, вул. Л.Українки, вул. Молодіжна.1. КТП-280 ПЛ-0,4 9:00-17:00ФОП Мельников Юрій Павлович - магазинФОП Карпович Людмила Михайлівна - магазинКіверцівська райспоживспілка - ринокс.Миловиця вул. Хліборобська, буд. 6, 8-15,17,19,21,23,вул. Котляревського, буд. 8,10,12-17,вул. Польова, буд. 1-8,10-13,15-17,19 , 21, 23,25,27,29вул. Хліборобська, буд. 1,5,7,вул. Шевченка, буд. 94,96,982. ПЛ10 кВ Л 70-01 9:00-17:00ПАТ"УКРНАФТА" АЗС с. ЖабкаВОДТМО санаторій `Дачний`ФОП Лорян Агасі МікаеловичФОП Шорма Тетяна ОлександрівнаКіверцівське ССТ - магазинКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпунктРеліг. громада УПЦ КП - церкваПАТ "Укртелеком" - АТС с. Жабка – повністюс. Прилуцьке – повністюс.Дачне вул.Шевченка, вул.Ів.Франка,вул.Першотравнева, вул.Молодіжна,вул.Гагаріна,1. ПЛ-0,4кВ ЗТП-335 9:00-17:00 С/Р Голоби смт.Голоби2.ПЛ-0,4кВ ЗТП-3999:00-17:00СТзОВ"Білинське"ФОП Колотюк П.М.Ф.О. Жалай М.В.Ф.О. Матвійчук В.В.ФОП Шворак П.Є.с.БілинІнформацію не надано1. 13:30-17:00СШ-26Спортивно оздоровчий комплексАптекаКняжий двірТРК АверсУкрсиббанкСалон краси КарінаПриват банк вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1пр. Соборності, 28, 30, 30а, 32, 32а, 341. КТП-13 9:00 – 16:00 с. Одеради вул. Набережна, Центральна.2. КТП-35 9:00 – 17:00 с. Михайлівка вул. Жовтнева.3. ПЛ-10 кВ Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 (КТП-494, 112, 511, 495, 454, 113) 08:00 – 17:00 СГТзОВ „Україна”, ПП Шевчук О.Д, п-ць Стефанків Н.М, ПП Редько В.Я, ОК „Масон”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури) с. Городище-І1. 9:00 – 17:00с.Мельники1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-50 10:00-16:00 магазин с Нові. Березичі вул. Незалежності2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любешів вул. Шевченка, частково:Червоного Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 Насосна станція в с. М. Глуша, с.Щитинь, Мала Глуша, вул. Комсомольська, х. Ямниця, х. Отвержениця, х Заріка, вул. Вишнева, Партизанська, Берегова1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52. 10:00-17:00 Районний відділ освіти (башня), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (столова дит. садка, будинок культури), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Троянівка1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-5 ТП-17 09:00-17:00 Санепідемстанція, магазин «Ірина», магазин «Сон плюс», кабінет терапевта, стоматологія Квасняка, нотаріус, адвокат Вельгус, ремонт взуття, магазин «Орбіта», магазин «Техніка монтажу, магазин «Для Вас», магазин «Маяк» м.Нововолинськвул.Гагаріна, 6-12, 16-18вул.Грушевського, 4вул.Маяковського, 13, 15Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-21, Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.1. КТП-27 10:00-17:00 с Синово вул Волі, Миру, Перемоги2. ЗТП-179 Л-2 9:00-17:00 смт Ст Вижівка вул Кринична Спортивна3. ПЛ-10кВ Л 27-07 до ЛР-55 10:00-16:00 Аптека №36, магазин Прим"єр, Диканька, П П Симонюк смт Ст Вижівка вул.Володимирська, Забілецька, Обїздна, Підрічна, Грушевського,Незалежності, пров Молодіжний, Ковельська, Тиха1. ПЛ-0,4 кВКТП-157 10:00-15:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі2. ПЛ-10кВ Л-42-04КТП-268КТП-269КТП-140 10:00-16:30 ФГ «Новий світанок» - бригада, дит.садок, школа, майстерня, пошта,ФОП Романюк Л.Б., Агафонова - магазин, церква, ФАП, с.Ставки