Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Яворівка
вул. Яворівські
2.9:00-17:00
Магазин «Світлана», церква, ФАП с. Заріччя, вул. Рокицького, Героїв Майдану
3. 9:00-17:00
с. Міжлісся, вул. Лісова
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-531 09:00-17:00 с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Горохівська,
вул. Львівська
вул. Польова
вул. Лугова
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитви с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61, Шевченка 10-19, Шкільна 1-9
2. 10:00-17:00
с.Древині вул.Садова, Зелена.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-1 КТП-97 09:00 – 17:00 ПП Мокійчук В.Г. с.Нуйно, вул. Л.Українки, вул. Молодіжна.
Ківерцівський район
1. КТП-280 ПЛ-0,4 9:00-17:00
ФОП Мельников Юрій Павлович - магазин
ФОП Карпович Людмила Михайлівна - магазин
Ківерцівська райспоживспілка - ринок
с.Миловиця вул. Хліборобська, буд. 6, 8-15,17,19,21,23,
вул. Котляревського, буд. 8,10,12-17,
вул. Польова, буд. 1-8,10-13,15-17,19 , 21, 23,25,27,29
вул. Хліборобська, буд. 1,5,7,
вул. Шевченка, буд. 94,96,98
2. ПЛ10 кВ Л 70-01 9:00-17:00
ПАТ"УКРНАФТА" АЗС с. Жабка
ВОДТМО санаторій `Дачний`
ФОП Лорян Агасі Мікаелович
ФОП Шорма Тетяна Олександрівна
Ківерцівське ССТ - магазин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Реліг. громада УПЦ КП - церква
ПАТ "Укртелеком" - АТС с. Жабка – повністю
с. Прилуцьке – повністю
с.Дачне вул.Шевченка, вул.Ів.Франка,
вул.Першотравнева, вул.Молодіжна,
вул.Гагаріна,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ ЗТП-335 9:00-17:00 С/Р Голоби смт.Голоби
2.
ПЛ-0,4кВ ЗТП-399
9:00-17:00
СТзОВ"Білинське"
ФОП Колотюк П.М.
Ф.О. Жалай М.В.
Ф.О. Матвійчук В.В.
ФОП Шворак П.Є.
с.Білин
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
СШ-26
Спортивно оздоровчий комплекс
Аптека
Княжий двір
ТРК Аверс
Укрсиббанк
Салон краси Каріна
Приват банк вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1
пр. Соборності, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34
Луцький район
1. КТП-13 9:00 – 16:00 с. Одеради вул. Набережна, Центральна.
2. КТП-35 9:00 – 17:00 с. Михайлівка вул. Жовтнева.
3. ПЛ-10 кВ Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 (КТП-494, 112, 511, 495, 454, 113) 08:00 – 17:00 СГТзОВ „Україна”, ПП Шевчук О.Д, п-ць Стефанків Н.М, ПП Редько В.Я, ОК „Масон”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури) с. Городище-І
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Мельники
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-50 10:00-16:00 магазин с Нові. Березичі вул. Незалежності
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любешів вул. Шевченка, частково:Червоного Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна
3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 Насосна станція в с. М. Глуша, с.Щитинь, Мала Глуша, вул. Комсомольська, х. Ямниця, х. Отвержениця, х Заріка, вул. Вишнева, Партизанська, Берегова
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52. 10:00-17:00 Районний відділ освіти (башня), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (столова дит. садка, будинок культури), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Троянівка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-5 ТП-17 09:00-17:00 Санепідемстанція, магазин «Ірина», магазин «Сон плюс», кабінет терапевта, стоматологія Квасняка, нотаріус, адвокат Вельгус, ремонт взуття, магазин «Орбіта», магазин «Техніка монтажу, магазин «Для Вас», магазин «Маяк» м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 6-12, 16-18
вул.Грушевського, 4
вул.Маяковського, 13, 15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-21, Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1. КТП-27 10:00-17:00 с Синово вул Волі, Миру, Перемоги
2. ЗТП-179 Л-2 9:00-17:00 смт Ст Вижівка вул Кринична Спортивна
3. ПЛ-10кВ Л 27-07 до ЛР-55 10:00-16:00 Аптека №36, магазин Прим"єр, Диканька, П П Симонюк смт Ст Вижівка вул.Володимирська, Забілецька, Обїздна, Підрічна, Грушевського,
Незалежності, пров Молодіжний, Ковельська, Тиха
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-157 10:00-15:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі
2. ПЛ-10кВ Л-42-04
КТП-268
КТП-269
КТП-140 10:00-16:30 ФГ «Новий світанок» - бригада, дит.садок, школа, майстерня, пошта,ФОП Романюк Л.Б., Агафонова - магазин, церква, ФАП, с.Ставки
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Яворівка
вул. Яворівські
2.9:00-17:00
Магазин «Світлана», церква, ФАП с. Заріччя, вул. Рокицького, Героїв Майдану
3. 9:00-17:00
с. Міжлісся, вул. Лісова
Горохівський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-531 09:00-17:00 с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Горохівська,
вул. Львівська
вул. Польова
вул. Лугова
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитви с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61, Шевченка 10-19, Шкільна 1-9
2. 10:00-17:00
с.Древині вул.Садова, Зелена.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-1 КТП-97 09:00 – 17:00 ПП Мокійчук В.Г. с.Нуйно, вул. Л.Українки, вул. Молодіжна.
Ківерцівський район
1. КТП-280 ПЛ-0,4 9:00-17:00
ФОП Мельников Юрій Павлович - магазин
ФОП Карпович Людмила Михайлівна - магазин
Ківерцівська райспоживспілка - ринок
с.Миловиця вул. Хліборобська, буд. 6, 8-15,17,19,21,23,
вул. Котляревського, буд. 8,10,12-17,
вул. Польова, буд. 1-8,10-13,15-17,19 , 21, 23,25,27,29
вул. Хліборобська, буд. 1,5,7,
вул. Шевченка, буд. 94,96,98
2. ПЛ10 кВ Л 70-01 9:00-17:00
ПАТ"УКРНАФТА" АЗС с. Жабка
ВОДТМО санаторій `Дачний`
ФОП Лорян Агасі Мікаелович
ФОП Шорма Тетяна Олександрівна
Ківерцівське ССТ - магазин
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" - медпункт
Реліг. громада УПЦ КП - церква
ПАТ "Укртелеком" - АТС с. Жабка – повністю
с. Прилуцьке – повністю
с.Дачне вул.Шевченка, вул.Ів.Франка,
вул.Першотравнева, вул.Молодіжна,
вул.Гагаріна,
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ ЗТП-335 9:00-17:00 С/Р Голоби смт.Голоби
2.
ПЛ-0,4кВ ЗТП-399
9:00-17:00
СТзОВ"Білинське"
ФОП Колотюк П.М.
Ф.О. Жалай М.В.
Ф.О. Матвійчук В.В.
ФОП Шворак П.Є.
с.Білин
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
СШ-26
Спортивно оздоровчий комплекс
Аптека
Княжий двір
ТРК Аверс
Укрсиббанк
Салон краси Каріна
Приват банк вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 1
пр. Соборності, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34
Луцький район
1. КТП-13 9:00 – 16:00 с. Одеради вул. Набережна, Центральна.
2. КТП-35 9:00 – 17:00 с. Михайлівка вул. Жовтнева.
3. ПЛ-10 кВ Л-31-03 до ЛР-65 і ЛР-67 (КТП-494, 112, 511, 495, 454, 113) 08:00 – 17:00 СГТзОВ „Україна”, ПП Шевчук О.Д, п-ць Стефанків Н.М, ПП Редько В.Я, ОК „Масон”, с/р Баїв (ФАП, будинок культури) с. Городище-І
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Мельники
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-50 10:00-16:00 магазин с Нові. Березичі вул. Незалежності
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любешів вул. Шевченка, частково:Червоного Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна
3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 Насосна станція в с. М. Глуша, с.Щитинь, Мала Глуша, вул. Комсомольська, х. Ямниця, х. Отвержениця, х Заріка, вул. Вишнева, Партизанська, Берегова
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52. 10:00-17:00 Районний відділ освіти (башня), Релігійна громада, Троянівська сільська рада (столова дит. садка, будинок культури), ФОП Туревич Дмитро Іванович (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Туревич З.І. (бар), ФОП Кравчук В.В. (магазин), Маневицький РЦПМСД (амбулаторія). с. Троянівка
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-5 ТП-17 09:00-17:00 Санепідемстанція, магазин «Ірина», магазин «Сон плюс», кабінет терапевта, стоматологія Квасняка, нотаріус, адвокат Вельгус, ремонт взуття, магазин «Орбіта», магазин «Техніка монтажу, магазин «Для Вас», магазин «Маяк» м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 6-12, 16-18
вул.Грушевського, 4
вул.Маяковського, 13, 15
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32, Симоненка, 12-26,13-21, Жуковського, 29-35,36-38, І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1. КТП-27 10:00-17:00 с Синово вул Волі, Миру, Перемоги
2. ЗТП-179 Л-2 9:00-17:00 смт Ст Вижівка вул Кринична Спортивна
3. ПЛ-10кВ Л 27-07 до ЛР-55 10:00-16:00 Аптека №36, магазин Прим"єр, Диканька, П П Симонюк смт Ст Вижівка вул.Володимирська, Забілецька, Обїздна, Підрічна, Грушевського,
Незалежності, пров Молодіжний, Ковельська, Тиха
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-157 10:00-15:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі
2. ПЛ-10кВ Л-42-04
КТП-268
КТП-269
КТП-140 10:00-16:30 ФГ «Новий світанок» - бригада, дит.садок, школа, майстерня, пошта,ФОП Романюк Л.Б., Агафонова - магазин, церква, ФАП, с.Ставки
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