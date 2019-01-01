Як вберегтися від сальмонельозу: поради волинянам

Волинянам розповіли, як не "підчепити" сальмонельоз, збудником якого є патогенні мікроорганізми – сальмонели.Про це повідомляє Держпродспоживслужба Волині.За словами фахівців, на сьогодні відомо про більше 2200 типів сальмонел, із яких близько 100 – патогенні для людини. Сальмонельоз передається фекально-оральним шляхом, переважно харчовим шляхом.Основним джерелом інфекції є сільськогосподарські тварини (велика рогата худоба, свині, качки, гуси, кури), гризуни, а також людина. Факторами розповсюдження сальмонел, як правило, є продукти тваринного походження. Найчастіше захворювання виникає при споживанні інфікованих м’яса і м’ясних продуктів, яєць, особливо коли додаються в різні страви сирими (наприклад, в домашній майонез, соус, крем, пудинг).Інфікування продуктів харчування відбувається при контакті сирих та готових продуктів під час їх зберігання та транспортування, при використанні спільного кухонного приладдя.Інкубаційний період сальмонельозу може тривати від декількох годин до двох днів. Захворювання починається гостро з підвищення температури і наростання ознак інтоксикації (головний біль, ломота в м’язах, слабкість). Потім у животі виникає біль, нудота і часта блювота, діарея.Щоб запобігти захворюванню на сальмонельоз, необхідно виконувати певні правила: