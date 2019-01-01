вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як вберегтися від сальмонельозу: поради волинянам

Як вберегтися від сальмонельозу: поради волинянам
Волинянам розповіли, як не "підчепити" сальмонельоз, збудником якого є патогенні мікроорганізми – сальмонели.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба Волині.

За словами фахівців, на сьогодні відомо про більше 2200 типів сальмонел, із яких близько 100 – патогенні для людини. Сальмонельоз передається фекально-оральним шляхом, переважно харчовим шляхом.

Основним джерелом інфекції є сільськогосподарські тварини (велика рогата худоба, свині, качки, гуси, кури), гризуни, а також людина. Факторами розповсюдження сальмонел, як правило, є продукти тваринного походження. Найчастіше захворювання виникає при споживанні інфікованих м’яса і м’ясних продуктів, яєць, особливо коли додаються в різні страви сирими (наприклад, в домашній майонез, соус, крем, пудинг).

Інфікування продуктів харчування відбувається при контакті сирих та готових продуктів під час їх зберігання та транспортування, при використанні спільного кухонного приладдя.

Інкубаційний період сальмонельозу може тривати від декількох годин до двох днів. Захворювання починається гостро з підвищення температури і наростання ознак інтоксикації (головний біль, ломота в м’язах, слабкість). Потім у животі виникає біль, нудота і часта блювота, діарея.

Щоб запобігти захворюванню на сальмонельоз, необхідно виконувати певні правила:
- сирі продукти тваринного походження варто відразу після покупки покласти в холодильник і зберігати їх окремо;
- яйця перед вживанням ретельно вимити. Чим свіжіше яйце, тим менша ймовірність розмноження в ньому сальмонел. У прохолодному місці яйця лежать без проблем 8 тижнів. На упаковках яєць стоїть дата фасування, а потрібно орієнтуватися коли яйце було знесене;
- приготовану теплу страву з сирих яєць (наприклад, соус), необхідно вжити в їжу в перші дві години після приготування. А якщо холодну страву (майонез), то зберігати його можна в холоді не більше доби;
- розморожувати курей слід в холодильнику. При приготуванні страв із птиці, не торкайтеся до інших продуктів;
- м’ясо і птицю необхідно добре проварювати або прожарювати невеликими шматками;
- страви, до яких додають молоко або яєчний жовток, необхідно додатково проварити;
- для сирих продуктів використовувати окремий посуд та приладдя, після вживання обдавати окропом;
- дотримуватись на кухні взірцевої чистоти, своєчасно прибирати сміття, харчові відходи, не допускати появи мух, тарганів і гризунів;
- необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, частіше мити руки з милом, особливо, після повернення з вулиці, перед вживанням їжі, після відвідування туалету. Якщо немає умов для миття рук, використовуйте вологі серветки, дезінфікуючі засоби для рук;
- не допускайте змішування свіжої страви із її залишками попереднього дня;
- не купуйте продукти харчування в місцях стихійної торгівлі;
- під час поїздок не споживайте швидкопсувні продукти: молочні, м'ясні, салати, заправлені сметаною або майонезом, кремові вироби. Якщо у вас або членів вашої родини все ж таки з’явилися перші симптоми захворювання – підвищення температури тіла, озноб, головний біль та біль у животі, діарея – негайно звертайтесь за медичною допомогою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, здоров'я, сальмонельоз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, скільки грошей витратили на лавки-«квасолини» у Луцьку
Сьогодні, 15:44
Як вберегтися від сальмонельозу: поради волинянам
Сьогодні, 15:28
Підприємця з Ковеля, який жорстоко побив битою чоловіка, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 15:15
Волинська школа виграла понад мільйон євро у проекті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Із луцького клубу чоловік викрав дороговартісну апаратуру
Сьогодні, 14:41
Схожі новини
Звільнили начальника управління охорони здоров'я у Луцьку Звільнили начальника управління охорони здоров'я у Луцьку
Сьогодні, 09:42
На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця
01 листопад, 18:05
Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного Спростували інформацію про дідуся, якого нібито видворили з лікарні на Волині босого та голодного
23 жовтень, 14:36
Волинський лікар розповів 6 правил харчування, які допомагають зберігати здоров’я Волинський лікар розповів 6 правил харчування, які допомагають зберігати здоров’я
19 жовтень, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
 1
Повідомили, скільки грошей витратили на лавки-«квасолини» у Луцьку
Сьогодні, 15:44
 0
Як вберегтися від сальмонельозу: поради волинянам
Сьогодні, 15:28
 0
Підприємця з Ковеля, який жорстоко побив битою чоловіка, відпустили під домашній арешт
Сьогодні, 15:15
 0
Волинська школа виграла понад мільйон євро у проекті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿