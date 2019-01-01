Священник розповів, навіщо молитися святим





Відповів ієрей Олексій Малюков, - пише

За його слова, до Бога безпосередньо звертатися, звичайно ж, можна і потрібно. Людина створена для спілкування з Богом і молитва святим Церкви не може цьому спілкуванню ні перешкодити, ні нашкодити, а навіть навпаки, цілком може йому допомогти.



Молитва святих – це особливий духовний досвід. А молитовне звернення до них – це не посередництво. Швидше, це звернення за допомогою, посиленням нашої молитви до Бога. Писання каже: «багато може посилена молитва праведного» (Іак.5: 16).



Він зауважує, духовне життя дуже складне, і розібратися в ньому без допомоги досвідченого наставника дуже важко. Серед людей, що живуть сьогодні, такого наставника можна і не знайти. Святі – це ті, хто пройшли земний шлях і здали свій іспит на «відмінно». Вони якраз і є ті наставники, у яких можна просити допомоги, настанови, керівництва, молитов.



Святих дуже багато, і щоб вибрати тих з них, кому молитися, потрібно знати їх життя, і чим саме вони вгодили Богу. Якщо св. Пантелеймон зцілював людей то, звичайно, до нього можна звертатися і зараз з цим проханням. Якщо свв. Петро і Февронія прожили свято в шлюбі, то їхні молитви можуть допомогти в подружньому житті. І так далі.



Адже так само відбувається і в звичайному житті. Якщо людина в чомусь професіонал, то ми йдемо брати у неї поради чи допомоги. У сантехніка про труби, у столяра про якість деревини, а у ченців про молитву. Саме тому на початку християнського шляху керівництво «професіоналів» і їх молитовна допомога просто необхідна.



І самі святі, проходячи випробування ще в земному своєму житті, зверталися до святих спочилих, подаючи нам приклад.



Тому, молитися Богу можна і потрібно без посередників: «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус» (1Тим.2: 5). Але якщо знайомство з християнством тільки почалося, або йти вже немає сил і потрібна підтримка, то клопотання і допомога наших святих просто необхідні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священник розповів, для чого потрібно молитися святим, чому не можна просто звернутися до Бога безпосередньо та навіщо потрібні посередники.Відповів ієрей, - пише Спілка православних журналістів.

За його слова, до Бога безпосередньо звертатися, звичайно ж, можна і потрібно. Людина створена для спілкування з Богом і молитва святим Церкви не може цьому спілкуванню ні перешкодити, ні нашкодити, а навіть навпаки, цілком може йому допомогти.Молитва святих – це особливий духовний досвід. А молитовне звернення до них – це не посередництво. Швидше, це звернення за допомогою, посиленням нашої молитви до Бога. Писання каже: «багато може посилена молитва праведного» (Іак.5: 16).Він зауважує, духовне життя дуже складне, і розібратися в ньому без допомоги досвідченого наставника дуже важко. Серед людей, що живуть сьогодні, такого наставника можна і не знайти. Святі – це ті, хто пройшли земний шлях і здали свій іспит на «відмінно». Вони якраз і є ті наставники, у яких можна просити допомоги, настанови, керівництва, молитов.Святих дуже багато, і щоб вибрати тих з них, кому молитися, потрібно знати їх життя, і чим саме вони вгодили Богу. Якщо св. Пантелеймон зцілював людей то, звичайно, до нього можна звертатися і зараз з цим проханням. Якщо свв. Петро і Февронія прожили свято в шлюбі, то їхні молитви можуть допомогти в подружньому житті. І так далі.Адже так само відбувається і в звичайному житті. Якщо людина в чомусь професіонал, то ми йдемо брати у неї поради чи допомоги. У сантехніка про труби, у столяра про якість деревини, а у ченців про молитву. Саме тому на початку християнського шляху керівництво «професіоналів» і їх молитовна допомога просто необхідна.І самі святі, проходячи випробування ще в земному своєму житті, зверталися до святих спочилих, подаючи нам приклад.Тому, молитися Богу можна і потрібно без посередників: «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус» (1Тим.2: 5). Але якщо знайомство з християнством тільки почалося, або йти вже немає сил і потрібна підтримка, то клопотання і допомога наших святих просто необхідні.

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