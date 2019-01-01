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Священник розповів, навіщо молитися святим

Священник розповів, навіщо молитися святим
Священник розповів, для чого потрібно молитися святим, чому не можна просто звернутися до Бога безпосередньо та навіщо потрібні посередники.

Відповів ієрей Олексій Малюков, - пише Спілка православних журналістів.

За його слова, до Бога безпосередньо звертатися, звичайно ж, можна і потрібно. Людина створена для спілкування з Богом і молитва святим Церкви не може цьому спілкуванню ні перешкодити, ні нашкодити, а навіть навпаки, цілком може йому допомогти.

Молитва святих – це особливий духовний досвід. А молитовне звернення до них – це не посередництво. Швидше, це звернення за допомогою, посиленням нашої молитви до Бога. Писання каже: «багато може посилена молитва праведного» (Іак.5: 16).

Він зауважує, духовне життя дуже складне, і розібратися в ньому без допомоги досвідченого наставника дуже важко. Серед людей, що живуть сьогодні, такого наставника можна і не знайти. Святі – це ті, хто пройшли земний шлях і здали свій іспит на «відмінно». Вони якраз і є ті наставники, у яких можна просити допомоги, настанови, керівництва, молитов.

Святих дуже багато, і щоб вибрати тих з них, кому молитися, потрібно знати їх життя, і чим саме вони вгодили Богу. Якщо св. Пантелеймон зцілював людей то, звичайно, до нього можна звертатися і зараз з цим проханням. Якщо свв. Петро і Февронія прожили свято в шлюбі, то їхні молитви можуть допомогти в подружньому житті. І так далі.

Адже так само відбувається і в звичайному житті. Якщо людина в чомусь професіонал, то ми йдемо брати у неї поради чи допомоги. У сантехніка про труби, у столяра про якість деревини, а у ченців про молитву. Саме тому на початку християнського шляху керівництво «професіоналів» і їх молитовна допомога просто необхідна.

І самі святі, проходячи випробування ще в земному своєму житті, зверталися до святих спочилих, подаючи нам приклад.

Тому, молитися Богу можна і потрібно без посередників: «Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус» (1Тим.2: 5). Але якщо знайомство з християнством тільки почалося, або йти вже немає сил і потрібна підтримка, то клопотання і допомога наших святих просто необхідні.

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Теги: релігія, молитися, священники
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