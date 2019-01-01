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У Луцьку через аукціон продають будівлю, яку раніше передали поліклініці №2

У Луцьку через аукціон продають будівлю, яку раніше передали поліклініці №2
У Луцьку будівлю на вулиці Рівненській виставили на продаж зі стартовою ціною понад 700 тисяч гривень.

Йдеться про нежитлове приміщення (окрема будівля) загальною площею 122 метри квадратні, розміщене на земельній ділянці площею 0,12 гектара на вулиці Рівненській, 119а, - пишуть Волинські новини.

Будівля розташована на огородженій території. Конструктивні елементи будівлі: фундамент – бетонний заливний, стіни і перегородки – цегляні, перекриття – накат дощок з підшивкою, покрівля – двосхила, залізна, вікна дерев’яні. Приміщення обладнане системами електро-, водопостачання, водовідведення. Балансоутримувач приміщення – Комунальне підприємство «Луцький центр первинної медичної допомоги № 2».

Організовує аукціон відділ управління майном міської комунальної власності Луцької міської ради. Цінові пропозиції приймають до 4 грудня, розпочнуть аукціон 5 грудня. Стартова ціна становить 718,41 тисячі гривень, крок аукціону встановили на рівні 3% стартової ціни, що становить 21,552 тисячі.

Нагадаємо, раніше приміщення передали поліклініці №2 з метою облаштування там амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Для цієї мети планували використати кошти ЄС. Оскільки кошти не вдалося залучити, у червні цього року запропонували продати приміщення через аукціон за допомогою електронної системи «Prozorro».

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Теги: аукціон, будівля, Рівненська, Луцьк
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