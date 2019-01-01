Волинянка пече печиво для бійців на передову і закликає небайдужих долучитись





Про це жінка написала на своїй сторінці у



"Я мала велику потребу допомогти нашим захисникам ну хоч чимось та не знала чим стати у пригоді. Що я можу зробити для воїна, який зараз там на Сході держави боронить нашу землю від загарбника. Осяяння прийшло не одразу. Думаю, якщо мої смаколики так поціновують близькі, то неодмінно мають сподобатись і хлопцям. І от взявши на озброєння цю ідею та закріпившись підтримкою Ані Голвіної та її сестри перша партія пряників, чаю та кави була успішно доставлена у госпіталь міста Дніпро. А коли ми отримали зворотній зв’язок з подякою, щастю не було меж...", - йдеться у дописі.



Тож жінка звертається до всіх охочих і небайдужих приєднатись до благодійної справи. До слова, вона зазначає, що наразі потрібні такі продукти: горіхи, мак, родзинки, цукати, какао, сушка, мед, вареннячко, борошно, яйця, сметанка, смалець, масло, маргарин тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка Ірина Цигикал пече смаколики для бійців і закликає небайдужих долучитись до благодійної справи.Про це жінка написала на своїй сторінці у facebook "Я мала велику потребу допомогти нашим захисникам ну хоч чимось та не знала чим стати у пригоді. Що я можу зробити для воїна, який зараз там на Сході держави боронить нашу землю від загарбника. Осяяння прийшло не одразу. Думаю, якщо мої смаколики так поціновують близькі, то неодмінно мають сподобатись і хлопцям. І от взявши на озброєння цю ідею та закріпившись підтримкою Ані Голвіної та її сестри перша партія пряників, чаю та кави була успішно доставлена у госпіталь міста Дніпро. А коли ми отримали зворотній зв’язок з подякою, щастю не було меж...", - йдеться у дописі.Тож жінка звертається до всіх охочих і небайдужих приєднатись до благодійної справи. До слова, вона зазначає, що наразі потрібні такі продукти: горіхи, мак, родзинки, цукати, какао, сушка, мед, вареннячко, борошно, яйця, сметанка, смалець, масло, маргарин тощо.

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