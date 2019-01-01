Дорогу у Маневицькому районі відремонтують за 1,3 мільйони євро





У рамках Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 в області капітально ремонтують дорогу до с. Костюхнівка Маневицького району, - повідомляють у



Зокрема, ремонтувати розпочали у серпні поточного року, а станом на сьогодні підрядник виконав роботи вже на 80 %.



Ремонт дороги до с. Костюхнівка реалізовують як проект «Дороги, що з’єднують польські та українські кордони», який спільно розробили Маневицька райдержадміністрація та гміна Біляни. Він передбачає перебудову 16,8 км дороги за напрямком Собищиці–Колодій–Вовчицьк–М-07–Комаров–Розничі–П‑14, зокрема ділянки з села Костюхнівка до автошляху М-07, а також проведення вуличного освітлення з використанням відновлювальних джерел енергії в селах Костюхнівка, Гута-Лісівська, Лісове та Вовчицьк.



Слід зазначити, що загалом за Програмою транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 у Волинській області відібрали 10 проектів. Загальне фінансування програми становить 17 млн євро.



Серед них і проект «Дороги, що з’єднують польські та українські кордони», загальний бюджет якої – 2,5 млн євро. З них – 1,317 млн євро передбачено для проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області та вуличного освітлення по відремонтованій дорозі в прилеглих населених пунктах сіл Гута Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк. Решта на проведення ремонту ряду доріг на території гміни Біляни Республіки Польща.



Таким чином, 1,3 млн євро європейських коштів інвестують в дорогу в Маневицькому районі.



Слід зазначити, що проект передбачає співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 10 %. Так, від передбаченої суми у розмірі 1,317 млн євро (станом на листопад відповідно до курсу Inforeuro 36,66 млн грн) 10 % повинен забезпечити місцевий бюджет.



Загалом, реалізація проекту розрахована на 2019-2020 роки. Його загальна вартість – близько 65 мільйонів гривень, 38 з яких – грантові кошти, 27 – співфінансування з районного, обласного чи державного бюджету.



До цього процесу долучилася і Волинська обласна державна адміністрація. Зокрема, за рахунок економії коштів в ОДА здійснили перерозподіл коштів на дороги, які розпочали ремонтувати у цьому році. Так, в області додатково залучать 5 млн грн цільової субвенції на ремонт доріг місцевого значення, аби спрямувати їх цю дорогу та забезпечити співфінансування. Разом із цим, нині не вистачає ще 12 млн грн, які в ОДА планують передбачити в наступному році.



Окрім того, у проект не включили ремонт мосту через річку Рудка в селі Гута Лісівська, тому, аби виконати роботу в комплексі, у департаменті регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації провели тендер для проведення капітального ремонту мосту. Аби відремонтувати міст, витратили 7,7 млн грн.



Зауважують, що проектом передбачали ще й проведення вуличного освітлення з використанням відновлювальних джерел енергії в селах Костюхнівка, Гута-Лісівська, Лісове та Вовчицьк. Окрім того – ліквідацію аварійних дерев і чагарників, облаштування поперечних і поздовжніх ухилів проїзної частини з влаштуванням кюветів і дренажів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 16 кілометрів дороги капітально відремонтують у Маневицькому районі за грантові кошти ЄС.У рамках Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 в області капітально ремонтують дорогу до с. Костюхнівка Маневицького району, - повідомляють у відділі інформаційної політики Волинської облдержадміністрації. Зокрема, ремонтувати розпочали у серпні поточного року, а станом на сьогодні підрядник виконав роботи вже на 80 %.Ремонт дороги до с. Костюхнівка реалізовують як проект «Дороги, що з’єднують польські та українські кордони», який спільно розробили Маневицька райдержадміністрація та гміна Біляни. Він передбачає перебудову 16,8 км дороги за напрямком Собищиці–Колодій–Вовчицьк–М-07–Комаров–Розничі–П‑14, зокрема ділянки з села Костюхнівка до автошляху М-07, а також проведення вуличного освітлення з використанням відновлювальних джерел енергії в селах Костюхнівка, Гута-Лісівська, Лісове та Вовчицьк.Слід зазначити, що загалом за Програмою транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2014–2020 у Волинській області відібрали 10 проектів. Загальне фінансування програми становить 17 млн євро.Серед них і проект «Дороги, що з’єднують польські та українські кордони», загальний бюджет якої – 2,5 млн євро. З них – 1,317 млн євро передбачено для проведення капітального ремонту 15,9 км автомобільної дороги О 031169 Собіщиці-Колодії-Вовчицьк-/М-07/-Комарове-Розничі-/Р-14/ (на ділянці км 8+700 до км 9+200; км 9+700 до км 26+000) Маневицького району Волинської області та вуличного освітлення по відремонтованій дорозі в прилеглих населених пунктах сіл Гута Лісівська, Лісове, Костюхнівка, Вовчицьк. Решта на проведення ремонту ряду доріг на території гміни Біляни Республіки Польща.Таким чином, 1,3 млн євро європейських коштів інвестують в дорогу в Маневицькому районі.Слід зазначити, що проект передбачає співфінансування з місцевого бюджету у розмірі 10 %. Так, від передбаченої суми у розмірі 1,317 млн євро (станом на листопад відповідно до курсу Inforeuro 36,66 млн грн) 10 % повинен забезпечити місцевий бюджет.Загалом, реалізація проекту розрахована на 2019-2020 роки. Його загальна вартість – близько 65 мільйонів гривень, 38 з яких – грантові кошти, 27 – співфінансування з районного, обласного чи державного бюджету.До цього процесу долучилася і Волинська обласна державна адміністрація. Зокрема, за рахунок економії коштів в ОДА здійснили перерозподіл коштів на дороги, які розпочали ремонтувати у цьому році. Так, в області додатково залучать 5 млн грн цільової субвенції на ремонт доріг місцевого значення, аби спрямувати їх цю дорогу та забезпечити співфінансування. Разом із цим, нині не вистачає ще 12 млн грн, які в ОДА планують передбачити в наступному році.Окрім того, у проект не включили ремонт мосту через річку Рудка в селі Гута Лісівська, тому, аби виконати роботу в комплексі, у департаменті регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації провели тендер для проведення капітального ремонту мосту. Аби відремонтувати міст, витратили 7,7 млн грн.Зауважують, що проектом передбачали ще й проведення вуличного освітлення з використанням відновлювальних джерел енергії в селах Костюхнівка, Гута-Лісівська, Лісове та Вовчицьк. Окрім того – ліквідацію аварійних дерев і чагарників, облаштування поперечних і поздовжніх ухилів проїзної частини з влаштуванням кюветів і дренажів.

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