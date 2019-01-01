14 волинським дітям-сиротам до кінця року придбають житло

У цьому році для Волині із державного бюджету передбачили субвенцію у розмірі ­­10 461 500 гривень на придбання, будівництво та ремонт житла для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.З них 5 100 000 гривень розподілили для будівництва житла для дитячого будинку сімейного типу у місті Рожище. Наразі уже розпочали роботи, інформує Волинська ОДА.Сума призначень для придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа становить 5 361 500 гривень.Результати використання субвенції обговорили 19 листопада в ході селекторної наради під керівництвом заступника Міністра соціальної політики України. Участь у відео-нараді взяла заступниця голови облдержадміністраціїЗа її словами, на Волині немає проблемних моментів, пов’язаних із використанням наданої субвенції з державного бюджету.– На сьогодні погоджено пропозиції 14 адміністративно-територіальних одиниць щодо надання їм субвенції з Держбюджету для придбання житла або виплати грошової компенсації, – розповіла Світлана Мишковець. – Усі діти, відповідно до черговості перебування на квартирному обліку, повідомлені, написали заяви про виплату їм грошової компенсації та відкрили спеціальні банківські рахунки. Станом на 19 листопада 2019 року відповідно до помісячного розпису асигнувань кошти перераховані для 10 дітей-сиріт, 6 одержувачам уже зараховані на спецрахунки в «Ощадбанку». Зазначені кошти можуть бути використані винятково на придбання житла.Також Світлана Мишковець наголосила, що для однієї дитини-сироти уже придбали квартиру у місті Ківерці. Для двох дітей найближчим часом куплять помешкання, наразі триває процес оформлення документів на придбання.