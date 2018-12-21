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Хірург з Волині Валіхновський розповів про варикоз та його лікування

Хірург з Волині Валіхновський розповів про варикоз та його лікування
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розвінчав деякі міфи про варикоз.

Про це йдеться у сюжеті Сніданку з 1+1.

За слова лікаря, це захворювання діагностували більше ніж у 30% людей на нашій планеті. Вважають, що варикоз це жіноча хвороба. Та насправді, жінки просто частіше звертаються до лікарів з приводу варикозу через неестетичний вигляд ніг.

Ознаки варикозного розширення вен:

- нерівномірне розширенням вен і зміна їх форми;
- почуття тяжкості й болю в ногах (особливо в другій половині дня);
- швидка втомлюваність і набряклість ніг;
- шкіра тонка, суха, легко травмується, а згодом пігментується;
- трофічні виразки.

Лікар зауважив, що небезпечною є не варикоз, а запалення, яке призводить до утворення тромбів. Перекриваючи вени, вони утруднють тік крові. Тромби можуть потрапляти в легені і викликати закупорку легеневої артерії, що може мати летальні наслідки.

Для лікування варикозу використовують медики ендовенозну лазерну абляцію (безболісну, лише місцева анестезія + седація). Після такої операції вже через 1 годину після процедури пацієнт їде додому.



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Теги: варикоз, лікар, Ростислав Валіхновський
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