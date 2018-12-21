Хірург з Волині Валіхновський розповів про варикоз та його лікування
Сьогодні, 17:05
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розвінчав деякі міфи про варикоз.
Про це йдеться у сюжеті Сніданку з 1+1.
За слова лікаря, це захворювання діагностували більше ніж у 30% людей на нашій планеті. Вважають, що варикоз це жіноча хвороба. Та насправді, жінки просто частіше звертаються до лікарів з приводу варикозу через неестетичний вигляд ніг.
Ознаки варикозного розширення вен:
- нерівномірне розширенням вен і зміна їх форми;
- почуття тяжкості й болю в ногах (особливо в другій половині дня);
- швидка втомлюваність і набряклість ніг;
- шкіра тонка, суха, легко травмується, а згодом пігментується;
- трофічні виразки.
Лікар зауважив, що небезпечною є не варикоз, а запалення, яке призводить до утворення тромбів. Перекриваючи вени, вони утруднють тік крові. Тромби можуть потрапляти в легені і викликати закупорку легеневої артерії, що може мати летальні наслідки.
Для лікування варикозу використовують медики ендовенозну лазерну абляцію (безболісну, лише місцева анестезія + седація). Після такої операції вже через 1 годину після процедури пацієнт їде додому.
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Про це йдеться у сюжеті Сніданку з 1+1.
За слова лікаря, це захворювання діагностували більше ніж у 30% людей на нашій планеті. Вважають, що варикоз це жіноча хвороба. Та насправді, жінки просто частіше звертаються до лікарів з приводу варикозу через неестетичний вигляд ніг.
Ознаки варикозного розширення вен:
- нерівномірне розширенням вен і зміна їх форми;
- почуття тяжкості й болю в ногах (особливо в другій половині дня);
- швидка втомлюваність і набряклість ніг;
- шкіра тонка, суха, легко травмується, а згодом пігментується;
- трофічні виразки.
Лікар зауважив, що небезпечною є не варикоз, а запалення, яке призводить до утворення тромбів. Перекриваючи вени, вони утруднють тік крові. Тромби можуть потрапляти в легені і викликати закупорку легеневої артерії, що може мати летальні наслідки.
Для лікування варикозу використовують медики ендовенозну лазерну абляцію (безболісну, лише місцева анестезія + седація). Після такої операції вже через 1 годину після процедури пацієнт їде додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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