Хірург з Волині Валіхновський розповів про варикоз та його лікування

Ростислав Валіхновський розвінчав деякі міфи про варикоз.



Про це йдеться у сюжеті



За слова лікаря, це захворювання діагностували більше ніж у 30% людей на нашій планеті. Вважають, що варикоз це жіноча хвороба. Та насправді, жінки просто частіше звертаються до лікарів з приводу варикозу через неестетичний вигляд ніг.



Ознаки варикозного розширення вен:



- нерівномірне розширенням вен і зміна їх форми;

- почуття тяжкості й болю в ногах (особливо в другій половині дня);

- швидка втомлюваність і набряклість ніг;

- шкіра тонка, суха, легко травмується, а згодом пігментується;

- трофічні виразки.



Лікар зауважив, що небезпечною є не варикоз, а запалення, яке призводить до утворення тромбів. Перекриваючи вени, вони утруднють тік крові. Тромби можуть потрапляти в легені і викликати закупорку легеневої артерії, що може мати летальні наслідки.



Для лікування варикозу використовують медики ендовенозну лазерну абляцію (безболісну, лише місцева анестезія + седація). Після такої операції вже через 1 годину після процедури пацієнт їде додому.







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