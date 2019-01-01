Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з Chevrolet. ФОТО





Автопригода трапилась вранці 19 листопада. Про це



Поблизу пішохідного переходу зіткнулись два легковики – Volkswagen Golf та Chevrolet Lacetti. Зі слів свідків автопригоди, машини зазнали незначних ушкоджень.



На місці події працювала поліція.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Копачівка Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода.Автопригода трапилась вранці 19 листопада. Про це Район.Рожище повідомили свідки автопригоди.Поблизу пішохідного переходу зіткнулись два легковики – Volkswagen Golf та Chevrolet Lacetti. Зі слів свідків автопригоди, машини зазнали незначних ушкоджень.На місці події працювала поліція.

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