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Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з Chevrolet. ФОТО

Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з Chevrolet. ФОТО
На автодорозі у селі Копачівка Рожищенського району сталась дорожньо-транспортна пригода.

Автопригода трапилась вранці 19 листопада. Про це Район.Рожище повідомили свідки автопригоди.

Поблизу пішохідного переходу зіткнулись два легковики – Volkswagen Golf та Chevrolet Lacetti. Зі слів свідків автопригоди, машини зазнали незначних ушкоджень.

На місці події працювала поліція.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з Chevrolet. ФОТО
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з Chevrolet. ФОТО
Аварія на Волині: Volkswagen зіткнувся з Chevrolet. ФОТО

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Теги: аварія, Копачівка
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