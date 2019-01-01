Ремонтують частину дороги від Луцька до Дубна. ФОТО
Сьогодні, 17:41
Підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" ремонтує дорогу від Луцька до межі з Рівненською областю.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
На найбільш пошкоджених ділянках автошляху ліквідовують вибоїни дорожнього покриття суцільними картами. Сьогодні, 19 листопада, такі роботи тривали за поворотом на село Крупа.
Окрім того, на цьому відрізку автошляху проводять ремонтне профілювання узбіч з підсипанням ґрунту. Нині підрядник працює у межах села Підгайці.
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Підтримання в належному стані узбіч, насамперед в зимовий період, є важливою складовою робіт з експлуатаційного утримання шляхів. При нормативних ухилах забезпечується належний водовідвід з проїзної частини, а це сприяє продовженню строку служби дорожнього покриття. Також при правильно спланованих узбіччях сніг не затримуватиметься на проїзній частині.
Хід робіт проконтролював заступник начальника служби Юрій Ришкевич спільно з відповідальним інженером технагляду, а також працівники лабораторії з контролю якості виробництва.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
На найбільш пошкоджених ділянках автошляху ліквідовують вибоїни дорожнього покриття суцільними картами. Сьогодні, 19 листопада, такі роботи тривали за поворотом на село Крупа.
Окрім того, на цьому відрізку автошляху проводять ремонтне профілювання узбіч з підсипанням ґрунту. Нині підрядник працює у межах села Підгайці.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «5 кілометрів жаху», – лучанка про розбиту трасу «Луцьк-Дубно». ВІДЕО
Підтримання в належному стані узбіч, насамперед в зимовий період, є важливою складовою робіт з експлуатаційного утримання шляхів. При нормативних ухилах забезпечується належний водовідвід з проїзної частини, а це сприяє продовженню строку служби дорожнього покриття. Також при правильно спланованих узбіччях сніг не затримуватиметься на проїзній частині.
Хід робіт проконтролював заступник начальника служби Юрій Ришкевич спільно з відповідальним інженером технагляду, а також працівники лабораторії з контролю якості виробництва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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