Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 листопада
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі — без опадів. У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +5…+7 градусів, удень – до +9…+10. Вітер південно-східний, східний і південний, 2-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі — без опадів. У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +5…+7 градусів, удень – до +9…+10. Вітер південно-східний, східний і південний, 2-7 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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