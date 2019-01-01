Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 листопада





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі — без опадів. У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +5…+7 градусів, удень – до +9…+10. Вітер південно-східний, східний і південний, 2-7 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі — без опадів. У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +5…+7 градусів, удень – до +9…+10. Вітер південно-східний, східний і південний, 2-7 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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