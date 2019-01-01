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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 20 листопада
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі — без опадів. У Маневичах можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі близько +5…+7 градусів, удень – до +9…+10. Вітер південно-східний, східний і південний, 2-7 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.






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Теги: погода, прогноз, Волинь
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