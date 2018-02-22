У Локачах презентували книгу про волинських атовців





На заході були присутні учасники АТО, учні місцевої школи, бібліотечні працівники району, –



Прийшли рідні загиблих чотирьох героїв Локачинського району, розповіді про яких увійшли до книги. Це брат Віктора Шолухи, мати та дружина з донькою Віктора Чопка, племінниця Максима Пасичнюка та дочка Григорія Савчука.



Захід розпочався хвилиною мовчання та покладанням квітів до фотостенду героям, які полягли в боях за незалежність, територіальну цілісність України.

На презентації виступили автор ідеї видання книги, шеф-редактор всеукраїнського видання «Вісник+К», заслужений журналіст України – Євген Хотимчук та упорядник книги, журналістка – Наталія Слюсар, які розказали, як збирали розповіді про загиблих бійців та, як готувалася книга до друку.



Перша заступниця голови Локачинської РДА Наталія Сафронова від імені районної влади вручила книги «Волинський небесний батальйон» родинам полеглих, а секретарка селищної ради Леся Познякевич подарувала книгу від місцевої влади шкільній бібліотеці ОНЗ «НВК «Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія».



Зі словами скорботи та подяки звернулися голова спілки учасників АТО району Володимир Макаревич та голова Війницької ОТГ Сергій Вербицький.



Від імені родин загиблих виступила дружина Віктора Чопка Віра, яка подякувала усім за пам’ять про її чоловіка і попросила цінувати нині нашу українську армію.



Відгукнувся на запрошення на презентацію книги доброволець, учасник бойових дій на Сході, нині волонтер і поет пісняр – Юрій Щербик. У його виконанні прозвучала пісня, яку він присвятив полеглому другу та всім захисникам України. Також прозвучала патріотична пісня у виконанні фольклорного квартету «Криниченька» РБК.



На завершення презентації директорка ЦБС Людмила Мариняк подякувала колективу газети «Вісник+К» за титанічну журналістську роботу створення книги-пам'яті «Волинський небесний батальйон», висловила слова вдячності рідним загиблих героїв, які не вагаючись стали на захист Батьківщини і заплатили за мирне небо над нашими головами найціннішим – своїм життям та подякувала всім присутнім в залі за участь у заході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинській центральній районній бібліотеці відбулася презентація книги «Волинський небесний батальйон».На заході були присутні учасники АТО, учні місцевої школи, бібліотечні працівники району, – інформує Локачинська райдержадміністрація.Прийшли рідні загиблих чотирьох героїв Локачинського району, розповіді про яких увійшли до книги. Це брат, мати та дружина з донькою, племінницята дочкаЗахід розпочався хвилиною мовчання та покладанням квітів до фотостенду героям, які полягли в боях за незалежність, територіальну цілісність України.На презентації виступили автор ідеї видання книги, шеф-редактор всеукраїнського видання «Вісник+К», заслужений журналіст України –та упорядник книги, журналістка –, які розказали, як збирали розповіді про загиблих бійців та, як готувалася книга до друку.Перша заступниця голови Локачинської РДАвід імені районної влади вручила книги «Волинський небесний батальйон» родинам полеглих, а секретарка селищної ради Леся Познякевич подарувала книгу від місцевої влади шкільній бібліотеці ОНЗ «НВК «Локачинська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія».Зі словами скорботи та подяки звернулися голова спілки учасників АТО районута голова Війницької ОТГВід імені родин загиблих виступила дружина Віктора Чопка Віра, яка подякувала усім за пам’ять про її чоловіка і попросила цінувати нині нашу українську армію.Відгукнувся на запрошення на презентацію книги доброволець, учасник бойових дій на Сході, нині волонтер і поет пісняр –. У його виконанні прозвучала пісня, яку він присвятив полеглому другу та всім захисникам України. Також прозвучала патріотична пісня у виконанні фольклорного квартету «Криниченька» РБК.На завершення презентації директорка ЦБСподякувала колективу газети «Вісник+К» за титанічну журналістську роботу створення книги-пам'яті «Волинський небесний батальйон», висловила слова вдячності рідним загиблих героїв, які не вагаючись стали на захист Батьківщини і заплатили за мирне небо над нашими головами найціннішим – своїм життям та подякувала всім присутнім в залі за участь у заході.

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