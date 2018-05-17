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Луцькі рятувальники «гасили пожежу» у котельні. ФОТО

Луцькі рятувальники «гасили пожежу» у котельні. ФОТО
У Луцьку провели пожежні навчання на базі котельні по вул. Боженка, 32, де відпрацьовували план дій у випадку вибуху та пожежі при наявності постраждалих, а також в умовах, коли цілі райони лишилися без теплопостачання.

Про це пише заступник міського голови Григорій Недопад на сторінці у фейсбуці.

"Надзвичайні ситуації – це завжди страшно і неочікувано. Дай, Боже, щоб трагічних випадків не траплялося, але в цьому житті потрібно бути готовими до всього. Саме тому для усіх служб оперативного реагування та комунальних структур Луцька проводимо навчання в умовах, максимально наближених до реальних.

Бувши головою комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сьогодні взяв участь в організації та проведенні навчань на базі котельні по вул. Боженка, 32, де відпрацьовували план дій у випадку вибуху та пожежі при наявності постраждалих, а також в умовах, коли цілі райони лишилися без теплопостачання. Участь у заході взяли всі служби оперативного реагування, показавши злагоджену роботу та вміння поводитися в екстрених умовах.

Протягом близько пів години наслідки катастрофи було усунуто, роботу котельні відновили. Далі організували засідання комісії за участю всіх департаментів і управлінь Луцької міської ради та усіх екстрених служб. Кожен підрозділ прозвітував про зроблену роботу, склали план подальших оперативних дій. Дякую всім службам за хорошу командну роботу і вміння швидко та професійно діяти в екстремальних умовах.

У бюджеті міста Луцька завжди закладається резервний фонд на випадок надзвичайних ситуацій. Сподіваємось, потреби в цих коштах не виникатиме, однак після проведених практичних навчань бачимо, що міські служби мають достатньо досвіду, вмінь та професійних навичок для швидкого та якісного подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

До участі у навчанні були залучені підрозділи управління ДСНС України у Волинській області, Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, патрульної поліції та Луцького відділу поліції ГУ НП у Волинській області, “Волиньгаз”, “Волиньобленерго”, КП “Луцькводоканал”, інші", - пише чиновник.

Луцькі рятувальники «гасили пожежу» у котельні. ФОТО

Луцькі рятувальники «гасили пожежу» у котельні. ФОТО

Луцькі рятувальники «гасили пожежу» у котельні. ФОТО

Луцькі рятувальники «гасили пожежу» у котельні. ФОТО

Луцькі рятувальники «гасили пожежу» у котельні. ФОТО


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Теги: навчання, пожежа, неподал, котельня
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