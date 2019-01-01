Рагу та супи: дослідники розшифрували рецепти, яким 4 тисячі років
Сьогодні, 04:15
Науковці з Гарвардського університету розшифрували чотири таблички, які містять різні рецепти рагу, супів та пирогів. Табличкам близько 4000 років.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на National Public Radio, - пише УНІАН.
Рецепти були написані на старовинних вавилонських табличках, три з яких датуються не пізніше 1730 року до н. е. Дослідники знали про них ще з початку 20 століття, але не змогли їх розшифрувати до кінця століття. Раніше фахівці припускали, що ці знахідки можуть бути медичними текстами.
За словами науковця із Гарвардського університету Гойко Баржамовіча, у 1940-х роках дослідниця Мері Хассі припустила, що насправді це були рецепти, але тоді «люди не вірили їй».
Тепер дослідники встановили, що написи — це кулінарні рецепти стародавніх людей. На табличках перераховані детальні інструкції з приготування рагу, супів та пирогів. Фахівці зазначили, що традиції вавилонської кухні досі використовуються в національних кухнях всього світу. Усі чотири таблички походять з месопотамського регіону, нині це територія Туреччини, Сирії, Ірану та Іраку. Наразі знахідки є частиною Єльської вавилонської колекції в Єльському музеї Пібоді.
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Про це повідомляє Громадське з посиланням на National Public Radio, - пише УНІАН.
Рецепти були написані на старовинних вавилонських табличках, три з яких датуються не пізніше 1730 року до н. е. Дослідники знали про них ще з початку 20 століття, але не змогли їх розшифрувати до кінця століття. Раніше фахівці припускали, що ці знахідки можуть бути медичними текстами.
За словами науковця із Гарвардського університету Гойко Баржамовіча, у 1940-х роках дослідниця Мері Хассі припустила, що насправді це були рецепти, але тоді «люди не вірили їй».
Тепер дослідники встановили, що написи — це кулінарні рецепти стародавніх людей. На табличках перераховані детальні інструкції з приготування рагу, супів та пирогів. Фахівці зазначили, що традиції вавилонської кухні досі використовуються в національних кухнях всього світу. Усі чотири таблички походять з месопотамського регіону, нині це територія Туреччини, Сирії, Ірану та Іраку. Наразі знахідки є частиною Єльської вавилонської колекції в Єльському музеї Пібоді.
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