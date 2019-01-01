Яких звичок варто позбутися до 30 років





Про це пише



Жити від вихідного до вихідного. Плануйте на вечір після роботи щось цікаве. Заведіть хобі, зустрічайтеся з друзями, просто відверніться від комп'ютера. Тоді будні перестануть болісно тягнутися в очікуванні вихідних.



Купувати речі, які швидко застаріють. Часом такий одяг ми надягаємо разів п'ять за сезон, а потім він перестає бути актуальним і припадає пилом у шафі. Краще купуйте речі, які прослужать довго.



Курити за компанію. Зазвичай люди не вважають себе курцями, якщо не курять щодня. Але якщо ви робите це хоча б іноді, у вас підвищується ризик серцево-судинних захворювань і раку, не кажучи вже про такі наслідки, як неприємний запах з рота, погана шкіра і даремно витрачені гроші.



Чіплятися за дружбу. Чим ближче до тридцятиріччя, тим менше зазвичай залишається друзів. Спілкування з однокласниками і одногрупниками поступово сходить нанівець, і з цим треба просто змиритися. Не звинувачуйте себе. Вкладайте більше часу і сил у стосунки з тими, хто вас цінує.



Нехтувати режимом сну. Більшість людей кожен день лягає в різний час, найчастіше дуже пізно. Це погано позначається на якості сну. Виробіть відповідний вам режим і дотримуйтеся його.





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