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Яких звичок варто позбутися до 30 років

Яких звичок варто позбутися до 30 років
У кожного є цілі, яких вони хочуть досягти. Але інколи ті чи інші погані звички заважають нам на цьому шляху.

Про це пише Радіо Максимум.

Жити від вихідного до вихідного. Плануйте на вечір після роботи щось цікаве. Заведіть хобі, зустрічайтеся з друзями, просто відверніться від комп'ютера. Тоді будні перестануть болісно тягнутися в очікуванні вихідних.

Купувати речі, які швидко застаріють. Часом такий одяг ми надягаємо разів п'ять за сезон, а потім він перестає бути актуальним і припадає пилом у шафі. Краще купуйте речі, які прослужать довго.

Курити за компанію. Зазвичай люди не вважають себе курцями, якщо не курять щодня. Але якщо ви робите це хоча б іноді, у вас підвищується ризик серцево-судинних захворювань і раку, не кажучи вже про такі наслідки, як неприємний запах з рота, погана шкіра і даремно витрачені гроші.

Чіплятися за дружбу. Чим ближче до тридцятиріччя, тим менше зазвичай залишається друзів. Спілкування з однокласниками і одногрупниками поступово сходить нанівець, і з цим треба просто змиритися. Не звинувачуйте себе. Вкладайте більше часу і сил у стосунки з тими, хто вас цінує.

Нехтувати режимом сну. Більшість людей кожен день лягає в різний час, найчастіше дуже пізно. Це погано позначається на якості сну. Виробіть відповідний вам режим і дотримуйтеся його.


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Теги: звичка, здоров'я, стиль життя
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