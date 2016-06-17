На вулицях Володимира-Волинського встановили LED-світильники





Про це розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише



З початку року у Володимирі-Волинському замінено 393 світлоточок на світлодіодні. Роботи проводилися на вулицях Шухевича, Сагайдачного, Драгоманова, Франка, Князя Олега, Привокзальній (від вул.Луцької до перехрестя з провулком Вчительським) Старицького, Козацькій, Цинкаловського, Грушевського, Івана Багряного, Шахтарській.



Всього за кілька років в місті вдалося замінити 1038 точок освітлення на LED.



Зазначимо, що в багатьох містах України практикують перехід на LED-освітлення, оскільки це економія витрат електроенергії та змога зменшити викиди СО2. На обслуговуванні світильників теж можна заощадити.



Нові лампи якісно освітлюють дороги, тож сприятимуть зменшенню ДТП через недостатню видимість проїжджої частини у темну пору доби

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. LED-світильниками на 50% забезпечено Володимир-Волинський. У місті вже замінено більше тисячі ламп на світлодіодні.Про це розповів перший заступник міського голови, - пише БУГ З початку року у Володимирі-Волинському замінено 393 світлоточок на світлодіодні. Роботи проводилися на вулицях Шухевича, Сагайдачного, Драгоманова, Франка, Князя Олега, Привокзальній (від вул.Луцької до перехрестя з провулком Вчительським) Старицького, Козацькій, Цинкаловського, Грушевського, Івана Багряного, Шахтарській.Всього за кілька років в місті вдалося замінити 1038 точок освітлення на LED.Зазначимо, що в багатьох містах України практикують перехід на LED-освітлення, оскільки це економія витрат електроенергії та змога зменшити викиди СО2. На обслуговуванні світильників теж можна заощадити.Нові лампи якісно освітлюють дороги, тож сприятимуть зменшенню ДТП через недостатню видимість проїжджої частини у темну пору доби

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