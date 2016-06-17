На вулицях Володимира-Волинського встановили LED-світильники
Сьогодні, 08:17
LED-світильниками на 50% забезпечено Володимир-Волинський. У місті вже замінено більше тисячі ламп на світлодіодні.
Про це розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише БУГ.
З початку року у Володимирі-Волинському замінено 393 світлоточок на світлодіодні. Роботи проводилися на вулицях Шухевича, Сагайдачного, Драгоманова, Франка, Князя Олега, Привокзальній (від вул.Луцької до перехрестя з провулком Вчительським) Старицького, Козацькій, Цинкаловського, Грушевського, Івана Багряного, Шахтарській.
Всього за кілька років в місті вдалося замінити 1038 точок освітлення на LED.
Зазначимо, що в багатьох містах України практикують перехід на LED-освітлення, оскільки це економія витрат електроенергії та змога зменшити викиди СО2. На обслуговуванні світильників теж можна заощадити.
Нові лампи якісно освітлюють дороги, тож сприятимуть зменшенню ДТП через недостатню видимість проїжджої частини у темну пору доби
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, - пише БУГ.
З початку року у Володимирі-Волинському замінено 393 світлоточок на світлодіодні. Роботи проводилися на вулицях Шухевича, Сагайдачного, Драгоманова, Франка, Князя Олега, Привокзальній (від вул.Луцької до перехрестя з провулком Вчительським) Старицького, Козацькій, Цинкаловського, Грушевського, Івана Багряного, Шахтарській.
Всього за кілька років в місті вдалося замінити 1038 точок освітлення на LED.
Зазначимо, що в багатьох містах України практикують перехід на LED-освітлення, оскільки це економія витрат електроенергії та змога зменшити викиди СО2. На обслуговуванні світильників теж можна заощадити.
Нові лампи якісно освітлюють дороги, тож сприятимуть зменшенню ДТП через недостатню видимість проїжджої частини у темну пору доби
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На вулицях Володимира-Волинського встановили LED-світильники
Сьогодні, 08:17
Яких звичок варто позбутися до 30 років
Сьогодні, 07:27
Волинським школярам розповіли, як вивчити мову без правил
Сьогодні, 06:23
В Україні збільшилася кількість аварій через п'яних водіїв
Сьогодні, 05:18