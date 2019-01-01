В Україні збільшилася кількість аварій через п'яних водіїв





Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я, - пишуть



Так, показники є невтішними, оскільки кількість ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння збільшилась на 25,5%.



"За даними Патрульної поліції, за 10 місяців цього року зафіксовано 1,4 тис. ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння. Це на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.



В результаті цих ДТП 1 360 тис. осіб отримали травми і 78 - загинули. Для порівняння, за весь 2018 рік кількість загиблих в результаті водіння в нетверезому стані становила 87 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За 10 місяців 2019 року в Україні зафіксовано понад 1 тис. дорожньо-транспортних пригод, які виникли через водіння в стані алкогольного сп'яніння.Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я, - пишуть Українські новини Так, показники є невтішними, оскільки кількість ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння збільшилась на 25,5%."За даними Патрульної поліції, за 10 місяців цього року зафіксовано 1,4 тис. ДТП через водіння в стані алкогольного сп'яніння. Це на 25,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.В результаті цих ДТП 1 360 тис. осіб отримали травми і 78 - загинули. Для порівняння, за весь 2018 рік кількість загиблих в результаті водіння в нетверезому стані становила 87 осіб.

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