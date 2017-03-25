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Волинським школярам розповіли, як вивчити мову без правил

Волинським школярам розповіли, як вивчити мову без правил
Учні 6-б та 11-го класів школи села Боратин мали зустріч з волинської поетесою, вчителем української мови та літератури Лищенської школи Євгенією Іванівною Назарук.

Школярі ознайомилися з її новою книгою «Славна киця ШеПЧиХФоСТя або як вивчати українську без правил». У самій назві закладена підказка, про що це видання, - пишуть на сайті Підгайцівської ОТГ.

До речі, авторка вже презентувала свій черговий творчий доробок на 26 форумі видавців у Львові та на засіданні методичного об’єднання вчителів-гуманітаріїв Підгайцівської ОТГ.

Євгенія Іванівна ще в дитинстві зрозуміла, що слово – її доля, її покликання. Зростала в сім’ї, де культом була книга. Фах української словесності обрала завдяки мамі, яка теж була вчителем української мови. Поезії Євгенії Назарук були надруковані в альманахах Волинської організації Національної спілки письменників України «Світязь». Побачили світ її поетичні збірки «Ніч на моєму плечі», «Танець бджоли», «Медунки в грудні».

А ще Євгенія Іванівна Назарук є членом Національної спілки письменників України, експертом із визначення порогу ЗНО з української мови та літератури.

Волинським школярам розповіли, як вивчити мову без правил



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Теги: книжка, презентація, боратин
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