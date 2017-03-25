Волинським школярам розповіли, як вивчити мову без правил

Євгенією Іванівною Назарук.



Школярі ознайомилися з її новою книгою «Славна киця ШеПЧиХФоСТя або як вивчати українську без правил». У самій назві закладена підказка, про що це видання, - пишуть на сайті



До речі, авторка вже презентувала свій черговий творчий доробок на 26 форумі видавців у Львові та на засіданні методичного об’єднання вчителів-гуманітаріїв Підгайцівської ОТГ.



Євгенія Іванівна ще в дитинстві зрозуміла, що слово – її доля, її покликання. Зростала в сім’ї, де культом була книга. Фах української словесності обрала завдяки мамі, яка теж була вчителем української мови. Поезії Євгенії Назарук були надруковані в альманахах Волинської організації Національної спілки письменників України «Світязь». Побачили світ її поетичні збірки «Ніч на моєму плечі», «Танець бджоли», «Медунки в грудні».



А ще Євгенія Іванівна Назарук є членом Національної спілки письменників України, експертом із визначення порогу ЗНО з української мови та літератури.









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