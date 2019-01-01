Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 08:44
Перші маршрутки перевізника «Санрайз» обладнали системою валідації та електронної оплати у ніч на 20 листопада.
Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Нове обладнання встановили на автобусах маршруту №17.
Недопад додав, що у позаробочий час, аби не перешкоджати своєчасному курсуванню громадського транспорту, продовжать оснащення маршруток електронними системами для безготівкової оплати за проїзд.
Планують у максимально короткі терміни обладнати всі 70 автобусів перевізника «Санрайз». Водночас відбуватиметься і період тестування техніки та її введення в дію. Також днями розпочнеться встановлення систем валідації в маршрутках перевізника «АТП Луцьк», тож робота триває.
«Працюємо відповідно до тристоронньої угоди між підприємством «Citycard», що перемогло у відкритому конкурсі, з Луцькою міською радою та перевізниками. Процес переходу на нову систему складний, однак незворотний. Рухаємось уперед, крок за кроком долаючи всі виклики й усуваючи усі перешкоди. Працюємо і над тим, аби налагодити співпрацю оператора електронних систем із банком, щоб забезпечити можливість розрахунку за проїзд з допомогою QR-коду та смартфону», - переконує заступник міського голови.
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Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Нове обладнання встановили на автобусах маршруту №17.
Недопад додав, що у позаробочий час, аби не перешкоджати своєчасному курсуванню громадського транспорту, продовжать оснащення маршруток електронними системами для безготівкової оплати за проїзд.
Планують у максимально короткі терміни обладнати всі 70 автобусів перевізника «Санрайз». Водночас відбуватиметься і період тестування техніки та її введення в дію. Також днями розпочнеться встановлення систем валідації в маршрутках перевізника «АТП Луцьк», тож робота триває.
«Працюємо відповідно до тристоронньої угоди між підприємством «Citycard», що перемогло у відкритому конкурсі, з Луцькою міською радою та перевізниками. Процес переходу на нову систему складний, однак незворотний. Рухаємось уперед, крок за кроком долаючи всі виклики й усуваючи усі перешкоди. Працюємо і над тим, аби налагодити співпрацю оператора електронних систем із банком, щоб забезпечити можливість розрахунку за проїзд з допомогою QR-коду та смартфону», - переконує заступник міського голови.
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