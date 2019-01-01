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Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО

Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО
Перші маршрутки перевізника «Санрайз» обладнали системою валідації та електронної оплати у ніч на 20 листопада.

Про це повідомив перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

Нове обладнання встановили на автобусах маршруту №17.

Недопад додав, що у позаробочий час, аби не перешкоджати своєчасному курсуванню громадського транспорту, продовжать оснащення маршруток електронними системами для безготівкової оплати за проїзд.

Планують у максимально короткі терміни обладнати всі 70 автобусів перевізника «Санрайз». Водночас відбуватиметься і період тестування техніки та її введення в дію. Також днями розпочнеться встановлення систем валідації в маршрутках перевізника «АТП Луцьк», тож робота триває.

«Працюємо відповідно до тристоронньої угоди між підприємством «Citycard», що перемогло у відкритому конкурсі, з Луцькою міською радою та перевізниками. Процес переходу на нову систему складний, однак незворотний. Рухаємось уперед, крок за кроком долаючи всі виклики й усуваючи усі перешкоди. Працюємо і над тим, аби налагодити співпрацю оператора електронних систем із банком, щоб забезпечити можливість розрахунку за проїзд з допомогою QR-коду та смартфону», - переконує заступник міського голови.

Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО
Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО
Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО
Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО
Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО
Луцький перевізник «Санрайз» обладнав валідаторами перші свої маршрутки. ФОТО

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Теги: «Санрайз», валідатори, перевізник, Луцьк
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